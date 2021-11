Đỗ Thiện Trí (1960 - 2021)

Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Gửi ông,

Con vừa trách ông vừa thương ông. Con trách ông vì ông và bà chưa kịp nói một lời nào với ba mẹ con để hoá giải chuyện năm xưa, con thương ông vì con vẫn nhớ những buổi trưa nắng, ông đã thay mẹ con đón con ở trường cấp Hai. Con vẫn nhớ dáng lưng hơi cong của ông, giọng nói ồm ồm và làn da ngăm đen vì nắng. Ông hay cười, khi cười ông tít mắt lại, lộ cả hàm răng trông vui lắm. Ở nơi đó, ông có còn cười vậy ko ông? Con nghĩ có lẽ ông rất vui, vì ông và bà được đoàn tụ. Con mong ông an lòng cùng bà, vì các cậu các dì giờ đã lớn, đã tự lo được cho bản thân. Con hi vọng ở nơi xa đó vẫn có quán cafe để ông bà có thể cùng nhau ra ngồi nói chuyện mỗi chiều. Cảm ơn ông vì đã đưa đón con thay mẹ con những khi con còn học cấp Hai. Cảm ơn ông vì những lần hỏi han sợ con đói. Cảm ơn ông vì đã cố gắng làm con vui. Cảm ơn ông bà thật nhiều. Con mong ông bà sẽ an nghỉ ở nơi đó, ko còn đau khổ, ko còn lo âu.

Cháu gái: Hana