Đô thị ven sông Mã hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa

Thanh Hóa ghi nhận GRDP năm 2025 tăng khoảng 8,27%, trong bối cảnh hạ tầng và công nghiệp phát triển, kéo theo nhu cầu nhà ở gia tăng tại các khu đô thị ven sông Mã.

Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thanh Hóa đạt khoảng 333.617 tỷ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Bốn trung tâm kinh tế động lực gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Lam Sơn tiếp tục đóng vai trò nền tảng, góp phần khai thác lợi thế từng vùng và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Về hạ tầng, theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới khoảng 710 km quốc lộ, tỉnh lộ cùng các tuyến giao thông quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế. Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và 7 nút giao liên kết với mạng lưới giao thông trong tỉnh đã được đưa vào khai thác, góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối liên vùng. Chiến lược phát triển các cực tăng trưởng "tứ Sơn" tạo sự bổ trợ lẫn nhau, đa dạng hóa cơ cấu kinh tế và tăng nguồn lực nội sinh.

Hạ tầng phát triển tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư, đặc biệt tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trọng điểm. Trong năm, Thanh Hóa thu hút 124 dự án đầu tư, trong đó có 15 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đạt 18.713,4 tỷ đồng và 482,5 triệu USD, tăng lần lượt 13,5% về số dự án và 30% về tổng vốn so với cùng kỳ.

Việc triển khai các dự án quy mô lớn kéo theo nhu cầu lao động kỹ thuật, chuyên gia và lao động phổ thông đến làm việc. Với quy mô dân số khoảng 3,7 triệu người, trong đó tỷ lệ người trong độ tuổi lao động chiếm phần lớn, nhu cầu nhà ở tại địa phương ghi nhận xu hướng tăng.

Theo đại diện đơn vị phát triển Eurowindow Holding, tại các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bất động sản thường hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học. Thanh Hóa hiện có mặt bằng giá bất động sản thấp hơn so với nhiều tỉnh, thành, trong khi các yếu tố về hạ tầng, công nghiệp và dân cư đang dần hoàn thiện, tạo dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Phối cảnh khu đô thị Eurowindow Light City bên sông Mã. Ảnh: Eurowindow Holding

Tại khu vực ven sông Mã, một số khu đô thị mới đang được quy hoạch theo hướng đồng bộ hạ tầng và tiện ích. Trong đó, Eurowindow Light City phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với quy mô gần 176 ha. Dự án cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm như nhà ở thấp tầng, shophouse và khu chức năng thương mại, dịch vụ.

Không gian đô thị được tổ chức quanh các trục cảnh quan chính như đại lộ trung tâm, hệ thống công viên và khu sinh hoạt cộng đồng. Các tiện ích nội khu định hướng gồm công viên chủ đề, khu vui chơi, tuyến phố thương mại và không gian công cộng phục vụ cư dân. Dự án cũng tận dụng lợi thế ven sông để phát triển không gian sống mở, tăng yếu tố cảnh quan và môi trường.

Đầu tháng 4, dự án tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu ra thị trường với sự tham gia của nhiều đơn vị phân phối. Trong đó, hoạt động roadshow diễn ra trên các trục đường lớn tại Thanh Hóa nhằm tăng nhận diện dự án.

Sự kiện lễ ra quân và roadshow Eurowindow Light City. Ảnh: Eurowindow Holding

Ông Trần Văn Hoàn, Phó giám đốc kinh doanh phụ trách dự án, đại diện đơn vị phát triển Eurowindow Holding, cho biết, Eurowindow Light City định hướng trở thành khu đô thị hiện đại bên sông Mã, với các điểm nhấn như đại lộ cảnh quan và công viên chủ đề. Mục tiêu là hình thành không gian sống có tiện ích đồng bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực.

Song Anh