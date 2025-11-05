Đô thị mang phong cách thương phố ven sông tại An Giang

Khu đô thị Mekong District 18 ha bên bờ sông Hậu tại Long Xuyên hướng tới mô hình thương phố ven sông, kết hợp không gian an cư và thương mại bản địa.

Miền Tây Nam Bộ với đặc trưng sông nước, quỹ đất rộng, hạ tầng được đầu tư đang trở thành một trong những điểm đến mới của dòng vốn khi giá đất tại các thành phố lớn và điểm du lịch ven biển tăng cao. Sở hữu vị trí cửa ngõ biển, biên giới của đồng bằng sông cửu Long, tỉnh An Giang trong đó có phường Long Xuyên được kỳ vọng nhiều dư địa tăng trưởng nhờ vị trí kết nối chiến lược.

Nằm bên bờ sông Hậu, Mekong District do N.H.O phát triển, quy hoạch theo mô hình đô thị mang phong cách thương phố. Dự án có quy mô 18 ha, kết hợp không gian sống, sinh hoạt và kinh doanh.

Nhà phố tại phường Long Xuyên. Ảnh: N.H.O

Chủ đầu tư cho biết, khu đô thị lấy cảm hứng từ khu phức hợp Asiatique The Riverfront bên sông Chao Phraya của Bangkok và Clarke Quay - điểm vui chơi sầm uất tại Singapore. Dự án cũng sẽ được điều chỉnh theo bản sắc sông nước miền Tây

"Mekong District không chỉ là không gian thương mại mà còn là điểm gặp gỡ văn hóa và trải nghiệm, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị ven sông vùng hạ lưu Mekong", đại diện N.H.O chia sẻ thêm.

Toàn cảnh đô thị Mekong District 18 ha bên bờ sông Hậu. Ảnh: N.H.O

Ngoài giá trị an cư và thương mại, khu đô thị còn hưởng lợi từ dòng khách du lịch tới Long Xuyên cũng như khu vực gần kề như phường Châu Đốc. 5 tháng đầu năm, An Giang cũ đón 6,2 triệu lượt khách (đạt 62% kế hoạch năm), doanh thu 7.200 tỷ đồng (đạt 67% kế hoạch năm).

Theo chủ đầu tư, lượng du khách tăng, kéo theo nhu cầu lưu trú, trải nghiệm và khám phá bản sắc văn hóa địa phương. Đây là điều kiện để các mô hình nhà phố, shophouse tại Mekong District vận hành hiệu quả, gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Không gian thương mại hình thành ven sông Hậu. Ảnh: N.H.O

Theo bảng giá đất đô thị năm 2025 của phường Long Xuyên, mức giá cao nhất tại các tuyến trung tâm như Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ đã đạt 54 triệu đồng mỗi m2, trong khi giá giao dịch thực tế có thể cao gấp 3-4 lần.

Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng trọng điểm cũng góp phần tạo đòn bẩy lớn cho khu vực. Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Long Xuyên đến Cần Thơ còn chưa đầy một giờ.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang cũng vừa phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên. Dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp I, có tổng chiều dài tuyến gần 63 km.

Đại diện nhà phát triển bất động sản N.H.O (Hàn Quốc) kỳ vọng các yếu tố như khung giá đất điều chỉnh, chi phí vật liệu tăng, cùng loạt dự án hạ tầng trọng điểm sẽ là chất xúc tác cho bất động sản khu vực cũng như khu đô thị Mekong District.

Song Anh