Độ ôtô phải dùng phụ kiện của hãng xe mới chuẩn đăng kiểm

Dự thảo yêu cầu phụ kiện lắp thêm phải do nhà sản xuất xe cung cấp, bảo đảm an toàn kỹ thuật, nếu không phương tiện được coi là cải tạo.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 47/2024 do Bộ Xây dựng soạn thảo gây chú ý với thông tin về các trường hợp ôtô có sự thay đổi về trang, thiết bị nội thất, ngoại thất nhưng không được coi là cải tạo. Với những trường hợp này, nếu các hạng mục còn lại đều đạt, ôtô sẽ được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử và tem kiểm định.

Thông tin này được nhiều người sử dụng ôtô, đặc biệt là người chơi xe, độ xe đón nhận với hy vọng việc kiểm soát những món đồ độ trên xe được nới lỏng hơn trước. Tuy vậy, Theo đại diện Cục Đăng kiểm, cần hiểu rõ những trường hợp nâng cấp đồ do hãng sản xuất ôtô cung cấp mới có cơ hội để được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Điều này có nghĩa, nếu các phụ kiện độ trên xe do một công ty khác cung cấp, xe bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký cải tạo khi muốn đăng kiểm. Ví dụ, nếu một dòng xe do Toyota Việt Nam sản xuất và phân phối ra thị trường, người dùng muốn lắp thêm đồ độ một cách chính danh, món đồ đó phải do Toyota Việt Nam cung cấp. Nếu chủ xe tự mua một chiếc cản trước, ốp sườn... từ bất cứ nhà cung cấp nào bên ngoài, chiếc xe đó đều thuộc diện cải tạo.

Lý giải cho việc này, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết những phụ kiện do hãng xe cung cấp thường đã trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo tính tương thích với phương tiện và không ảnh hưởng đến khả năng vận hành.

Một mẫu xe độ tại Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS). Ảnh: Minh Quân

Trong khi đó, các sản phẩm từ cơ sở độ xe bên ngoài thường không được kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi can thiệp vào các bộ phận quan trọng của xe. Chẳng hạn, việc thay cản trước bằng loại không đạt tiêu chuẩn, ví dụ như làm bằng vật liệu cứng hơn, có thể làm tăng mức độ sát thương trong các vụ va chạm. Ngược lại, cản xe chính hãng đã được nhà sản xuất thử nghiệm để giảm thiểu thương tích cho người và phương tiện khi xảy ra tai nạn.

Đối với xe nhập khẩu, các phụ tùng và body-kit được chấp nhận phải do nhà sản xuất nước ngoài cung cấp thông qua nhà nhập khẩu chính thức để phân phối ra thị trường. Để xác định đó là phụ kiện chính hãng, nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu phải công bố rõ ràng trên các kênh chính thức như tài liệu kỹ thuật hoặc website. Đây là cơ sở để các trung tâm đăng kiểm đối chiếu và áp dụng trong quá trình kiểm định.

Thực tế tại Việt Nam, hầu hết phụ kiện độ, trang trí xe được phân phối bởi các cơ sở bên ngoài. Chủ xe cũng có thể tìm các phụ kiện gắn xe qua các sàn thương mại điện tử, và tự lắp ráp lên xe với một số món đơn giản. Trong khi đó các hãng xe hầu hết chưa cung cấp rộng rãi danh mục phụ kiện. Điều này khiến chất lượng sản phẩm trên thị trường không đồng đều và đặt ra thách thức cho công tác quản lý, đăng kiểm.

Theo Dự thảo, các trang, thiết bị nội thất do hãng xe cung cấp, được phép thêm mà không bị coi là cải tạo gồm bọc nội thất, thay đổi cơ cấu điều chỉnh ghế, màn hình giải trí, thiết bị âm thanh, camera quan sát, camera hành trình, điều khiển điều hòa, đèn trang trí trong xe. Trang bị ngoại thất gồm thay đổi cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp viền chắn bùn, cánh gió đuôi, ốp vành bánh xe theo tùy chọn của nhà sản xuất. Các trang bị ngoại thất thay thế phải do nhà sản xuất cung cấp, đảm bảo sau khi lắp đặt, kích thước bao (dài x rộng x cao) của xe thực tế không vượt quá 100 mm so với thông số ban đầu; đồng thời khối lượng cơ bản không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Dự thảo cũng quy định các trường hợp xe cơ giới thay đổi một số kết cấu thùng hàng như bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng, thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của ôtô tải tự đổ, rơ-moóc tải tự đổ, sơ mi rơ-moóc tải tự đổ; lắp thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của ôtô pickup, lắp đặt thêm bậc bước chân lên xuống, trang trí ống xả, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, cánh lướt gió, mui gió, cũng không được coi là cải tạo.

