Đỗ ôtô chắn cửa nhà tôi rồi đi uống cà phê vì 'đường không cấm'

Cha mẹ tôi sang tận quán hỏi ai là chủ xe, tài xế ngước nhìn rồi thản nhiên ngồi uống cà phê.

"Nhà mẹ tôi mặt tiền đường có vỉa hè rộng 0,8 mét. Xung quanh nhà mẹ tôi là quán cà phê, quán ăn, cửa hàng thời trang. Gia đình tôi không hề nghĩ trong đầu là vỉa hè và phần đường trước mặt là tài sản của mình..

Thế nhưng, xe hơi các loại cứ ngang nhiên đậu xe trước cửa nhà khiến xe máy rất khó dắt ra, xe hơi gia đình không thể ra, vào nhà được. Hàng chục năm nay chưa lần nào tôi thấy sồ điện thoại chủ ghi trên xe.

Ngay cả khi chủ xe ngồi quán cà phê cạnh nhà (do chủ quán cà phê ra hiệu chỉ), cha mẹ tôi nói lớn ai là chủ xe vui lòng dời đi để xe gia đình ra, vào, thế nhưng chủ xe chỉ ngước nhìn và thản nhiên ngồi hơn một tiếng đồng hồ.

Có khi tài xế ngồi trên xe nhưng trả lời rằng: 'Đường này không có bảng hiệu cấm dừng, đậu, thì tôi đậu xe ở đây là đúng, mấy người lái xe ra khỏi nhà không được là việc của mấy người'.

Khi gia đình phản ánh thì cơ quan chức năng bảo khu vực này không có bảng cấm dừng, cấm đậu xe nên tài xế có quyền đậu xe trước cửa nhà, muốn chủ xe dời xe đi thì chủ nhà phải tìm tài xế và thương lượng với họ?

Vậy phải làm gì để có thể lái xe ra vào nhà của mình mà không xung đột?".

Độc giả Đình kể lại tình huống bị ôtô đậu chắn cửa nhà như trên, sau những bài viết tranh luận về vùng xám xe hơi đậu chắn cửa nhà mặt tiền.

Cũng gặp tình huống tương tự, độc giả Linh Dang kể: "Nhà tôi không phải là nhà mặt đường mà là kiểu nhà liền kề, mặt tiền cũng khá rộng, được quy hoạch có vỉa hè độ một mét (chủ đầu tư trồng hai cây lộc vừng hai bên cửa), muốn cất xe máy là phải phi lên nên đã được thiết kế một lối lên xuống nhỏ độ 50 cm cho mỗi nhà, nếu bị chắn thì không đi nhờ lối bên cạnh được.

Thỉnh thoảng nhà bên đỗ xe chắn lối đấy, tất nhiên vì chỉ thỉnh thoảng thôi nên tôi nhẹ nhàng gõ cửa là người ta đánh xe đi ngay. Nhưng thử tưởng tượng nếu ngày nào đi làm về tôi cũng phải làm thế, hoặc nếu ngày nào cũng có xe đỗ chắn cái lối đấy nhưng không biết của ai, muốn đánh xe vào nhà lại phải đợi chủ xe để họ đi từ đâu đấy về thì tôi không chắc là mình sẽ giữ được thái độ vui vẻ lắm đâu.

Vì thế nhiều người đỗ xe chắn cửa, chắn bậc lên xuống xe, thì bảo chủ nhà khó tính, 'đỗ có một lần 5 phút 10 phút sao phải phát rồ lên thế' nhưng đâu có biết rằng mình là người thứ 10 trong ngày rồi".

Hữu Nghị tổng hợp