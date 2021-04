Đồ gốm sứ Minh Long bán giá ưu đãi kèm tặng quà

Bộ trà 0.7 L Jasmine chim lạc vừa cổ điển vừa hiện đại nhờ hoa văn màu xanh cobalt in hình đàn chim lạc - một trong những linh vật truyền thống từ thời dựng nước, biểu tượng của phồn thịnh, bình an và may mắn. Bộ sản phẩm gồm 1 bình trà, 6 tách và đĩa lót tách, đang được bán với giá 682.000 đồng.