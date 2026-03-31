DNSE dự kiến lập công ty chứng khoán tại Trung tâm Tài chính TP HCM

Hội đồng cổ đông Chứng khoán DNSE đã thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC), dưới hình thức công ty TNHH một thành viên.

Theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/3, đơn vị này dự kiến cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán, gồm môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ và các dịch vụ liên quan, bao gồm cả chứng khoán phái sinh.

Việc thành lập công ty tại IFC được xác định là bước đi nhằm mở rộng quy mô hoạt động, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới với kỳ vọng nâng hạng và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Chia sẻ tại đại hội, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE, cho rằng các yếu tố như triển khai giao dịch T+0, giao dịch xuyên trưa, chính sách hỗ trợ thị trường và hoạt động IPO sôi động hơn sẽ tạo động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn, qua đó mở ra cơ hội cho các công ty chứng khoán.

"Với mô hình công ty chứng khoán số, DNSE có thể mở rộng tiếp cận nhà đầu tư thông qua hạ tầng số VNeID, từ đó gia tăng hiệu quả thu hút khách hàng. Đồng thời, việc ứng dụng Open API và AI thế hệ mới sẽ giúp DNSE gia tăng thị phần, tương tự cách DNSE đã mở rộng nhanh ở mảng phái sinh", ông Giang chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Chứng khoán DNSE, phát biểu tại phiên họp thường niên ra ngày 26/3. Ảnh: DNSE

Trong 5 năm gần đây, DNSE theo đuổi mô hình công ty chứng khoán công nghệ với mục tiêu "đơn giản hóa đầu tư cho người Việt". Trên nền tảng đó, doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái tài chính số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm và trải nghiệm đầu tư.

Các sản phẩm công nghệ như hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch Margin Deal, Lệnh AI, trợ lý ảo Ensa, Trading Ideas, hệ thống dữ liệu Senses... được nâng cấp liên tục, giúp cải thiện năng lực phân tích, tối ưu hiệu quả đầu tư của khách hàng và từng bước hình thành nguồn thu từ các dịch vụ tư vấn nâng cao.

Bên cạnh đó, DNSE phát triển mô hình hợp tác B2B2C, mở rộng kết nối với ngân hàng, nền tảng tài chính và ví điện tử, cho phép người dùng tiếp cận dịch vụ chứng khoán trực tiếp trên các ứng dụng số phổ biến.

Nhờ đó, tệp khách hàng của DNSE đã tăng lên nhanh chóng, hiện đạt hơn 1,6 triệu tài khoản, tương đương khoảng 12% tổng số tài khoản trên thị trường. Riêng năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 1.467 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước và hoàn thành 97% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng, tăng 50% và vượt 4% mục tiêu. Tổng tài sản đạt 15.139 tỷ đồng, tăng 42%, vốn điều lệ ở mức 3.426 tỷ đồng.

Mảng chứng khoán phái sinh là thế mạnh của DNSE với thị phần cả năm 2025 đạt 21,47%, xếp thứ hai toàn thị trường.

Tại đại hội cổ đông vừa qua, DNSE cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 1.736 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, tăng 61,7%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo DNSE trả lời cổ đông tham dự đại hội. Ảnh: DNSE

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng, cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 3.500 tỷ đồng trái phiếu, gồm 2.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để tăng quy mô cho vay margin, đầu tư hạ tầng công nghệ và bổ sung nguồn lực cho hoạt động cốt lõi.

Doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành tối đa 4,28 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1% vốn điều lệ nhằm gắn kết lợi ích người lao động với tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh đó, DNSE cho biết đã đầu tư 1% vốn vào Công ty CP Tài sản số Việt Nam (VNDA), bước đầu tham gia lĩnh vực tài sản số, đón đầu xu hướng mới của thị trường tài chính.

Về phân phối lợi nhuận, năm 2026 công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 7% vốn điều lệ. Trước đó, DNSE đã tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt.

Trong thời gian tới, DNSE tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm tăng tốc độ xử lý giao dịch, hoàn thiện quy trình sau giao dịch và tăng cường bảo mật dữ liệu. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ như ví điện tử, các công ty fintech và ngân hàng, nhằm đa dạng hóa sản phẩm và phát triển các giải pháp tài chính cá nhân hóa.

Minh Ngọc