DKRA Vietnam phân phối căn hộ siêu sang The Filmore Da Nang

Ngày 9/12, tại New World Saigon, Filmore Development và DKRA Vietnam ký kết hợp tác phân phối chiến lược căn hộ siêu sang The Filmore Da Nang.

Lễ ký kết mang chủ đề "Living High-Touch in the High-Tech Era" được tổ chức bởi nhà phát triển dự án Filmore Development. Với uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường, DKRA Vietnam là một trong hai đơn vị chủ lực được Filmore Development tin tưởng hợp tác phân phối căn hộ siêu sang The Filmore Da Nang.

Ông Nguyễn Tấn Danh - Chủ tịch HĐQT Filmore Development (ngồi ở giữa) và ông Phạm Lâm - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO DKRA Vietnam (ngồi bên phải) trong sự kiện hợp tác phân phối chiến lược. Ảnh: Dũng Trần

Tọa lạc giữa trung tâm quận Hải Châu, Đà Nẵng, The Filmore Da Nang lấy ý tưởng từ hình ảnh "cá chép hóa rồng" với kỳ vọng trở thành biểu tượng của thành phố biển lớn nhất miền Trung. Dự án có vị trí đắc địa ngay trên phố đi bộ Bạch Đằng, hai mặt giáp đường Bình Minh 5 và Trần Văn Trứ.

Thuộc dòng bất động sản "hàng hiệu", The Filmore Da Nang được phát triển theo concept high-touch, gồm 206 căn hộ độc bản và có tính sở hữu lâu dài. Nhấn mạnh thông điệp "sống với mọi giác quan", dự án mang đến những không gian sống giàu cảm xúc, thẩm mỹ cao nhờ sự kết hợp tinh tế giữa thiết kế và ánh sáng.

Với tầm nhìn rộng mở 180 độ ở độ cao 25 tầng, The Filmore Da Nang ôm trọn tầm nhìn ở cầu Rồng, biển Mỹ Khê và nhiều tâm điểm khác của thành phố. Dự án có diện tích căn hộ từ 48 - 125m2, bao gồm các loại hình 1-2 phòng ngủ, căn hộ dual-key, căn hộ loft và căn hộ sky terrace.

The Filmore Da Nang đang sở hữu bộ sưu tập nhiều giải thưởng uy tín trong nước lẫn quốc tế như Asia Pacific Property Awards, Property Guru ...

Phối cảnh vị trí dự án The Filmore Da Nang. Ảnh: Filmore Development

Để đảm bảo chất lượng dự án, Filmore Development đã chọn lựa đồng hành cùng những thương hiệu hàng đầu như: Delta - tổng thầu thi công với 30 năm kinh nghiệm xây dựng những công trình lớn; Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) - tư vấn và hỗ trợ giải pháp tài chính ...

Bên cạnh đó, Filmore Development còn thiết lập tiêu chuẩn quốc tế cho dự án với sự tham gia của hàng loạt đối tác lớn trên thế giới gồm: Apave (Pháp) - tư vấn giám sát, Mercurio Lab (Italia) - thiết kế kiến trúc, IDDept (Singapore) - thiết kế nội thất, Lightbox (Singapore) - thiết kế chiếu sáng, Hafele, Yale, Teka, Bosch và Kohler - cung cấp thiết bị an ninh, nội thất ...

Đặc biệt, đại diện Filmore Development cho biết, công ty đang chuẩn bị ký kết hợp tác với Samsung để phát triển The Filmore Da Nang trở thành smart home tân tiến và hiện đại đỉnh cao, mang đến trải nghiệm high-touch cao cấp cho chủ nhân.

Phối cảnh dự án The Filmore Da Nang. Ảnh: Filmore Development

The Filmore Da Nang là một trong số ít dự án bất động sản nhà ở tại Đà Nẵng mở bán tại thị trường Hong Kong. Dự án thu hút hơn 500 khách hàng quan tâm chỉ trong 2 ngày ra mắt và hoàn thành giao dịch căn hộ loft trị giá 1,2 triệu USD, tương đương hơn 200 triệu đồng mỗi m2.

"The Filmore Da Nang dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II/2023. Với sự kiện hợp tác chiến lược cùng DKRA Vietnam, dự án đang chào đón những chủ nhân thượng lưu gia nhập cộng đồng tinh hoa và có giới hạn" đại diện Filmore Development chia sẻ.

Sơn Quỳnh