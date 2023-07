DJ Mie khuấy động đại nhạc hội '8Wonder'

8Wonder "cháy" vé sau 24 giờ mở bán

Đại diện ban tổ chức cho biết, nhờ sức hút của "Hoàng tử tình ca" gốc Mỹ - Charlie Puth và 7 sao Việt, 4 hạng vé GA, vé VIP và VVIP đã bán hết.

Trên các diễn đàn, hội nhóm âm nhạc, khán giả liên tục bàn luận, kỳ vọng Charlie Puth trình diễn loạt ca khúc ngọt ngào về tình yêu từng làm nên tên tuổi anh như Attention, We Don't Talk Anymore, One Call Away... Fan cũng chờ mong màn kết hợp đặc biệt của dàn sao Việt với "ngôi sao tỷ lượt xem trên YouTube".

Fan chờ mong sự xuất hiện của Charlie Puth cùng dàn sao Việt tại sân khấu vô cực Wonder Square rộng hơn 10.000 m2. Ảnh: Ngọc Thành

8Wonder diễn ra tối 22/2 là sự kiện tâm điểm trong khuôn khổ WonderFest - chuỗi sự kiện, du lịch, giải trí quy mô lớn - kéo dài trong 45 ngày, với 131 hoạt động và sự kiện, gần 800 show lẫn minishow.

Trước đêm nhạc 8Wonder, không khí lễ hội đã ngập tràn đảo Hòn Tre với loạt hoạt động như carnival Tata show và những người bạn, nhảy flashmood đồng diễn của 500 học sinh, cuộc thi WonderZ hay ngày hội thể thao cho gia đình.