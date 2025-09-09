DJ Koo khắc lời thề lên bia mộ Từ Hy Viên

Nghệ sĩ âm nhạc Hàn DJ Koo khắc câu "Mãi yêu em" lên bia mộ của vợ - Từ Hy Viên, tại Đài Loan.

Ngày 9/9, video một fan ghi hình DJ Koo (tên thật là Koo Jun Yup) tại nghĩa trang thu hút chú ý của nhiều khán giả. Mộ phần diễn viên hiện có thêm dòng chữ tiếng Anh "Remember Together Forever" (Hãy nhớ bên nhau mãi mãi) và dòng tiếng Hàn "Mãi yêu em - Jun Jun".

DJ Koo tại mộ phần Từ Hy Viên DJ Koo tại mộ phần Từ Hy Viên. Video: Weibo

"Remember Together Forever" cũng là câu được xăm trên người DJ Koo và Từ Hy Viên, biểu thị lời thề nguyện gắn kết của vợ chồng. Dòng chữ là lời của bài hát Remember mà cả hai yêu thích từ hơn 20 năm trước - khi họ mới yêu. Hình xăm nhắc đôi vợ chồng nhớ về cảm xúc đẹp thuở đầu để trân trọng hiện tại.

Ngoài câu trên, DJ Koo còn khắc tên Từ Hy Viên bằng cả tiếng Trung và tiếng Hàn cùng tọa độ Đài Loan trên người, với ý nghĩa Đài Loan trở thành quê hương thứ hai của anh.

Hình xăm về tình yêu thuở đầu của Từ Hy Viên Từ Hy Viên, DJ Koo tiết lộ các hình xăm năm 2022. Video: Vogue Taiwan

Trên Vogue, Từ Hy Viên từng cho biết trong tình yêu, cô luôn tin vào trực giác. "Đã yêu thì hãy theo đuổi, khi không yêu nữa thì chia tay. Vì nếu không ở bên người đó, bạn đâu biết sẽ cảm nhận được những gì", diễn viên nói.

Hy Viên và DJ Koo gặp nhau lần đầu năm 1998, khi ca sĩ tới Đài Loan biểu diễn. DJ Koo thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Họ chia tay năm 2000 vì bị công ty quản lý của DJ Koo ngăn cản.

Sau khi Từ Hy Viên ly hôn năm 2021, DJ Koo tìm bạn gái cũ để nối lại mối quan hệ. Hy Viên tiết lộ trong tất cả cuộc tình từng trải qua, cô luôn là người chủ động theo đuổi, chỉ riêng DJ Koo chủ động theo đuổi cô.

DJ Koo và Từ Hy Viên chụp hình tạp chí năm 2022. Ảnh: Vogue Taiwan

Diễn viên đột ngột qua đời ngày 2/2 khi du lịch Nhật Bản cùng mẹ, em gái và chồng con. Người thân đưa Từ Hy Viên về nơi an nghỉ hôm 15/3. Cô để lại khối tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD). Theo Next Apple, Hy Viên và DJ Koo không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ca sĩ công bố nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho mẹ vợ.

DJ Koo 56 tuổi, tên thật Koo Jun Yup, là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon. Nhóm nổi tiếng ở Hàn Quốc và Đài Loan thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc.

Như Anh (theo Sina, Vogue)