Diomande - ngọc thô tuổi teen gây sốt toàn châu Âu

ĐứcCầu thủ chạy cánh 19 tuổi Yan Diomande đang là mục tiêu săn đón toàn châu Âu, với phong cách như Vinicius Junior và thông số tiệm cận Lamine Yamal.

Diomande và hành trình vươn ra ánh sáng ở trời Âu.

Hành trình của Diomande là câu chuyện về sự kiên trì: từ học viện tại Mỹ, thử việc tại Rangers, gia nhập Leganes ở Tây Ban Nha trước khi bùng nổ tại Đức trong màu áo Leipzig năm 2025. Truyền thông châu Âu ca ngợi anh là sự kết hợp hiếm có giữa tốc độ, khả năng rê bóng và thể chất vượt trội.

Chỉ một cầu thủ U19 có thông số ghi bàn và kiến tạo tốt hơn Diomande mùa này, là Lamine Yamal của Barca. Tài năng Bờ Biển Ngà thừa nhận chơi bóng giống Vinicius Junior, nhưng Kylian Mbappe mới là hình mẫu về tư duy mà anh hướng tới. Lối chơi của ngôi sao 19 tuổi mang đậm dấu ấn của bóng đá đường phố, với sự hoang dã, ngẫu hứng nhưng đầy tính thực chiến.

Cầu thủ được ví như "viên ngọc thô" sáng giá nhất Bundesliga hiện có giá hơn 100 triệu USD và đang được Bayern, PSG và Man Utd theo đuổi sát sao.

Vy Anh