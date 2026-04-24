Định hướng phát triển game anime của startup Việt

Startup Neotrix do hai nhà sáng lập 9X xây dựng, tập trung vào phân khúc game anime và bước đầu ghi nhận doanh thu hàng tỷ đồng.

Doanh nghiệp được sáng lập bởi Hoàng Nhật Trường và Lê Mạnh Cường vào năm 2025. Theo đại diện công ty, giai đoạn đầu đội ngũ tự nghiên cứu sản phẩm, xây dựng ý tưởng và tìm kiếm đối tác để triển khai dự án.

"Chúng tôi bắt đầu gần như từ con số 0, không kinh nghiệm, không mối quan hệ. Cách duy nhất là tự học và mang dự án đi gõ cửa từng công ty", đại diện Neotrix cho biết.

Ông Hoàng Nhật Trường - Giám đốc Neotrix chi nhánh miền Nam. Ảnh: Neotrix

Sau giai đoạn thử nghiệm, Neotrix lựa chọn tập trung vào dòng game anime - phân khúc có cộng đồng người chơi ổn định tại Việt Nam.

Theo doanh nghiệp, việc đi sâu vào một thị trường ngách giúp tối ưu nguồn lực trong giai đoạn đầu và định hình sản phẩm rõ ràng hơn, thay vì phát triển dàn trải. "Chúng tôi không đặt mục tiêu làm nhiều, mà tập trung vào một dòng sản phẩm cụ thể", đại diện công ty cho biết.

Đến nay, Neotrix tham gia nhiều dự án như Siêu anh hùng đại chiến, Nhẫn giả vô song, Cửu dương truyền kỳ... Bước đầu, các sản phẩm giúp startup tạo nguồn thu tỷ đồng, tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đội ngũ làm game tại Neotrix. Ảnh: Neotrix

Đơn vị cho biết hướng đi chủ đạo trong năm 2026 vẫn tập trung vào anime theo chủ đề hải tặc. Các sản phẩm hướng đến xây dựng thế giới mở trên nền tảng di động, phát triển bằng Unity với chất lượng đồ họa cao. Về lối chơi, các sản phẩm của Neotrix kết hợp nhập vai khám phá thế giới và tương tác giữa nhiều người chơi thay vì chỉ làm nhiệm vụ.

"Chúng tôi đi lên từ con số 0 nên xác định không có con đường tắt. Mục tiêu là từng bước xây dựng sản phẩm có thể duy trì lâu dài trên thị trường", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Sau một năm thành lập, đơn vị cũng duy trì được đội ngũ nhân sự ổn định với 60 thành viên. Neotrix cho biết thách thức lớn trong giai đoạn đầu là xây dựng đội ngũ, đặc biệt ở các vị trí chuyên môn như đồ họa và vận hành.

Doanh nghiệp lựa chọn phát triển đội ngũ trẻ, ưu tiên khả năng học hỏi và sự gắn bó.

