Định hướng kiến trúc, cảnh quan công viên hai bên sông Tô Lịch

Không gian cảnh quan công viên hai bên sông Tô Lịch được tổ chức theo từng đoạn, gắn với đặc trưng lịch sử và hiện trạng từng khu vực như thể thao, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và kinh tế đêm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch, tỷ lệ 1/500, gồm đoạn 1 và đoạn 2.

Đoạn 1 dài khoảng 6,2 km, từ đường nhánh nút giao Hoàng Quốc Việt - Võ Chí Công đến cầu Mới Ngã Tư Sở, đi qua các phường Tây Hồ, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cầu Giấy, Láng, Yên Hòa, Đống Đa và Thanh Xuân. Việc xây dựng mới tại khu vực này được kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên không gian cây xanh, mặt nước và các công trình phục vụ cộng đồng. Chỉ bố trí các công trình quy mô nhỏ, tối đa một tầng như ki-ốt dịch vụ, chòi nghỉ, nhà vệ sinh công cộng và các hạng mục phụ trợ trong các ô đất cây xanh. Hình thức kiến trúc phải hài hòa cảnh quan, tránh khối tích lớn.

Không gian cảnh quan đoạn này được chia theo đặc trưng từng khu vực. Đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy, khu vực đầu nguồn sông Tô Lịch, được định hướng hình thành các không gian công cộng lớn, quảng trường, tuyến đi bộ và xe đạp, kết hợp công trình trung tâm dịch vụ. Đoạn từ Cầu Giấy đến đường Nguyễn Trãi được xác định là không gian văn hóa, gắn với các giá trị truyền thống và sinh hoạt lễ hội, như khu vực chùa Láng, tạo điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng ven sông.

Kiến trúc, cảnh quan công viên sông Tô Lịch Video giới thiệu dự án Công viên hai bên bờ sông Tô Lịch. Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp

Đoạn 2 dài khoảng 7 km, từ Ngã Tư Sở đến khu vực phân nhánh Linh Đàm và sông Nhuệ. Quy hoạch xác định nguyên tắc kế thừa hiện trạng, cải tạo, chỉnh trang các khu đất cây xanh, công viên, khu thể dục thể thao hiện có, đồng thời bổ sung các không gian công cộng mới, bảo đảm sự gắn kết với khu dân cư xung quanh. Hình thức kiến trúc và tổ chức không gian được kiểm soát theo Quy chuẩn xây dựng và các chỉ tiêu khống chế của đồ án.

Trong đoạn này, khu vực từ đường Nguyễn Trãi đến Vành đai 3 được định hướng phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực ven sông, hướng tới hình thành không gian kinh tế ban đêm. Đoạn từ Vành đai 3 đến cầu Thanh Liệt được định hướng trở thành không gian sinh thái, thư giãn, vui chơi giải trí, bố trí các công trình công cộng, quảng trường, công viên kết hợp sân thể thao phục vụ người dân.

Phối cảnh phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết công viên hai bên sông Tô Lịch. Nguồn: Sở Quy hoạch Kiến trúc

Xây 7 cầu mới bắc qua sông Tô Lịch

Hệ thống đường hai bên sông tiếp tục sử dụng các tuyến hiện có, đồng bộ với dự án chỉnh trang toàn tuyến. Khi triển khai, dự án sẽ cải tạo 10 cầu hiện hữu và xây dựng bổ sung 7 cầu mới bắc qua sông Tô Lịch.

Ngoài ra, tuyến monorail nhánh 2 Giáp Bát - Thanh Liệt - Phú Lương được quy hoạch dọc phía đông sông Tô Lịch, đoạn từ đường Phan Trọng Tuệ đến nhánh rẽ sông Lừ, nhằm tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trong giai đoạn từ năm 2026 đến đầu năm 2027. Đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện quy hoạch giai đoạn 3, từ Cầu Bươu đến cửa sông Hồng, nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến sông Tô Lịch, kết nối đồng bộ hệ thống cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.

Phối cảnh đoạn sông thuộc phân khu giải trí và thể thao.

Trước đó, giữa tháng 12, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên dọc hai bên sông Tô Lịch theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao; nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời.

Sông Tô Lịch dài khoảng 13,4 km, bắt đầu từ mương Nghĩa Đô, chảy qua nhiều phường trước khi thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Nhiều năm qua, sông bị ô nhiễm do thiếu nguồn nước sạch, chủ yếu tiếp nhận nước thải sinh hoạt và nước mưa.

Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai các biện pháp cải thiện môi trường sông Tô Lịch như thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang hai bên bờ và bổ sung nguồn nước sạch từ Hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Hiện việc bổ sung nguồn nước từ các nguồn này đã hoàn thành.

