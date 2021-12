Dinh dưỡng dành cho bà mẹ mang song thai

Em đã mổ song thai, hiện thai được hơn 30 tuần nhưng hơi bé; sau phẫu thuật, em cần chú ý dinh dưỡng, bồi bổ thế nào để thai khỏe hơn? (Bình An)

Trả lời:

Tôi rất mừng vì sau phẫu thuật truyền máu song thai, bạn đã giữ được tới hơn 30 tuần. Khi mang song thai, tỷ lệ em bé nhỏ hơn tuổi thai thường cao hơn rất nhiều so với đơn thai. Trường hợp của bạn, ngoài việc em bé bị hội chứng truyền máu song thai, khi mang song thai, em bé sẽ bị chậm phát triển về cân nặng. Do đó, bạn không nên quá căng thẳng. Bạn chỉ cần giữ cho tới ngày em bé ra đời mà không bị quá non tháng.

Về ăn uống, bạn vẫn duy trì chế độ ăn bình thường nhưng hạn chế ăn ngọt, tinh bột... nhằm tránh tình trạng đa ối. Bởi đa ối dễ dẫn tới tỷ lệ sinh non cao. Bạn nên tăng cường lượng đạm như: cá, thịt, trứng, tôm, cua, rau... Còn với hoa quả, bạn cần chọn loại không có quá nhiều đường để đủ vitamin nhưng không quá ngọt để lượng ối ổn định, giúp em bé phát triển tốt. Bạn cũng đừng quá lo lắng về cân nặng trong song thai mà chỉ cần quan tâm mục đích là làm sao để em bé vượt quá 34 tuần.

Khi mang thai, tâm lý của người mẹ cũng rất quan trọng. Bạn cần luôn phải thoải mái, ăn uống đầy đủ, vận động nhẹ nhàng để thai phát triển tốt, khỏe mạnh, chờ tới ngày ra đời.

ThS. BS. Đinh Thị Hiền Lê

Bác sĩ cao cấp khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội