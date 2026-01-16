Dính bẫy kẻ cướp, người môi giới mua nhà bị trói băng keo khắp người

Thái LanYang Wang, nhà môi giới bất động sản 35 tuổi, bị một kẻ giả làm khách hàng nhờ dẫn đi xem nhà rồi trói, cướp tiền và bỏ lại trong chiếc Mercedes.

Khoảng 1h ngày 12/1, cảnh sát được gọi đến khu căn hộ Zensiri, huyện Nong Prue và thấy một chiếc Mercedes-Benz hư hỏng nặng, một phụ nữ bị bịt mắt, quấn băng keo khắp người nằm trên sàn xe phía sau hàng ghế trước.

Yang Wang, 35 tuổi, người Trung Quốc, nói với cảnh sát rằng quen đồng hương tên Gong Gaopeng, 30 tuổi, qua ứng dụng WeChat. Gong liên lạc với cô vào 8/1, hẹn gặp tại cửa hàng bách hóa vào 10/1, đề nghị cô dẫn đến khu Zensiri để xem một căn nhà trị giá 3 triệu baht mà anh ta đang muốn mua.

Yang lái xe đến đón Gong vào khoảng 19h30 ngày 11/1. Xem xong nhà, trên đường lái xe ra khỏi khu Zensiri, Gong ngồi ở ghế sau bỗng vươn tay cầm kéo kề vào eo Yang. Anh ta đe dọa, ra lệnh cho cô lái xe đến phía sau khu nhà.

Tới địa điểm chỉ định, Yang dừng xe thì bị Gong dùng băng keo quấn quanh người. Anh ta lấy điện thoại di động của cô và ép đọc mật khẩu. Sau đó, Gong dùng điện thoại để chuyển 6.996 nhân dân tệ (hơn 26 triệu đồng) từ tài khoản WeChat của Yang sang tài khoản của mình.

Nạn nhân Yang Wang được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng bị trói khắp người bằng băng keo, nằm dưới sàn xe. Ảnh: Bangkok Post

Khi Gong lấy chìa khóa xe chuẩn bị lái đi, một người đàn ông Thái Lan tiến đến nhắc nhở không được đỗ xe ở đây. Anh ta hoảng loạn cố tăng tốc bỏ chạy, nhưng bị Yang giật vô lăng khiến xe đâm vào tường, không thể di chuyển nữa. Gong xuống xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Yang được giúp đỡ trình báo cảnh sát.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy hộ chiếu của Gong trong một chiếc túi bỏ lại trên xe, cùng với cây kéo và một khẩu súng bắn khí gas. Các điều tra viên đã sử dụng hộ chiếu và các vật dụng khác làm bằng chứng để xin lệnh bắt giữ.

Ngày 12/1, Tòa án thành phố Pattaya ban lệnh bắt Gong vì tình nghi giam giữ trái phép và cướp tài sản.

Chiếc Mercedes của nạn nhân được kéo về đồn cảnh sát Nong Prue. Ảnh: Bangkok Post

Theo cảnh sát, hồ sơ cho thấy Gong nhập cảnh vào Thái Lan qua sân bay Suvarnabhumi vào ngày 23/12/2025 bằng visa du lịch. Các sĩ quan tin rằng anh ta vẫn chưa rời khỏi đất nước và đã cảnh báo nhân viên xuất nhập cảnh tại các trạm kiểm soát biên giới chú ý nghi phạm. Cảnh sát cho biết cũng sẽ tăng cường tuần tra để ngăn chặn Gong trốn thoát qua các tuyến đường khác.

Đồng nghiệp người Thái Lan của Yang nói với cảnh sát rằng trước đó Yang đã hỏi lý do Gong muốn đi xem nhà vào buổi tối, anh ta nói bận dẫn tour vào ban ngày.

Yang cho biết bị thương nhiều chỗ và hiện không dám ở một mình vì vẫn còn quá sốc.

Tuệ Anh (theo Bangkok Post, Nation Thailand)