Điều trị loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio 3D

Sau 3 giờ làm thủ thuật, người bệnh hết hẳn các triệu chứng đau tức ngực, khó thở, nhịp tim trở về bình thường, vết chích không đau, không chảy máu.

Bệnh nhân Đoàn Thị Phương Thanh (39 tuổi, Hà Nội) nhập viện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vào ngày 12/12 trong tình trạng hụt hơi, khó thở, xuất hiện cơn hồi hộp kéo dài, kèm đau tức ngực. Chị từng thăm khám điều trị ở nhiều nơi, dùng thuốc nhưng không cải thiện.

Qua khai thác bệnh sử, khám lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm tim, đo điện tim, đặc biệt là Holter điện tim 24 giờ, bác sĩ xác định chị Thanh bị ngoại tâm thu thất số lượng nhiều, dai dẳng (thời gian mắc bệnh đã kéo dài trên 3 năm), không đáp ứng với điều trị bằng thuốc.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bạch Yến, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, ngoại tâm thu thất là loại rối loạn nhịp nguy hiểm nhất khi ngoại tâm thu có số lượng nhiều hoặc đi thành nhịp đôi, nhịp ba.Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể gây biến chứng rung thất, nhịp nhanh thất hoặc thậm chí đột tử. Với bệnh nhân Thanh, ngoại tâm thu thất số lượng nhiều, chiếm hơn 30%, do vậy có nguy cơ gây biến đổi cấu trúc, chức năng tim, lâu dài dẫn đến suy tim (suy tim do rối loạn nhịp). Rối loạn nhịp thất kéo dài còn gây suy giảm nhận thức, lo âu, trầm cảm, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ quyết định thực hiện triệt đốt xóa ổ ngoại tâm thu thất bằng năng lượng sóng tần số radio với sự hỗ trợ của hệ thống lập bản đồ 3D. Đây là lựa chọn tối ưu, điều trị triệt để ngoại tâm thu với độ an toàn, hiệu quả cao.

Các bác sĩ mở đường vào mạch máu nhỏ ở đùi bệnh nhân, đưa dụng cụ chuyên biệt lên buồng tim. Dưới sự trợ giúp của hệ thống lập bản đồ giải phẫu - điện học 3D, bác sĩ nhanh chóng dựng bản đồ giải phẫu - điện học buồng tim, xác định vị trí ổ ngoại tâm thu thất bất thường cần triệt đốt. Sau đó triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio, rút dụng cụ, băng ép đường vào mạch máu.

Sau can thiệp, bệnh nhân không còn ngoại tâm thu thất, hết hẳn các triệu chứng hụt hơi, khó thở, mệt mỏi, nhịp tim trở về bình thường, vết rạch da nhỏ gần như không đau, không chảy máu. Bệnh nhân ăn uống tốt, xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Trước đây, bệnh nhân ngoại tâm thu thất thường điều trị nội khoa bằng thuốc chống loạn nhịp, nhưng hiệu quả của thuốc không cao, nhiều trường hợp số lượng ngoại tâm thu không giảm, bệnh nhân vẫn có triệu chứng, giống như trường hợp của chị Thanh. Mặt khác, thuốc không thể điều trị triệt để. Người bệnh phải uống thuốc hàng ngày, lâu dài do vậy có nguy cơ chịu nhiều tác dụng phụ của thuốc (như nhịp tim chậm quá mức, rối loạn chức năng tuyến giáp hoặc chức năng sinh dục...).

Phương pháp khác là triệt đốt ngoại tâm thu thất bằng sóng tần số radio 2D, có thể điều trị triệt để nhưng tỷ lệ thành công chỉ ở mức trung bình, khó xác định chính xác vị trí bất thường, nên thời gian sử dụng tia X kéo dài (15-20 phút), bệnh nhân "ăn tia" nhiều hơn.

Theo Phó giáo sư Bạch Yến, điểm đặc biệt vượt trội hơn hẳn của phương pháp điều trị ngoại tâm thu thất bằng năng lượng sóng tần số radio kết hợp lập bản đồ điện học 3D là can thiệp nhanh, thời gian sử dụng tia X ngắn (khoảng 1-2 phút), thậm chí không cần dùng tia X, tỷ lệ thành công cao, nhất là các trường hợp ngoại tâm thu dai dẳng, phức tạp. Đây là bước tiến lớn trong lĩnh vực can thiệp điều trị rối loạn nhịp tim, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Ngoài Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hiện rất ít bệnh viện được trang bị đầy đủ hệ thống lập bản đồ giải phẫu điện học 3D, do triển khai kỹ thuật khó, chi phí đầu tư trang thiết bị cao.

Ngoại tâm thu thất gây ra do nhiều nguyên nhân, đây cũng có thể là biểu hiện của bệnh lý tim mạch nghiêm trọng như suy tim, bệnh mạch vành, bệnh cơ tim... nguy cơ tử vong cao. Ngoại tâm thu thất cũng có thể liên quan bệnh lý ngoài tim như bệnh cường giáp. Vì vậy, khi có biểu hiện hồi hộp, đánh trống ngực hoặc có ngất xỉu, người bệnh nên đi khám ngay để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời.

Thăm dò quan trọng để chẩn đoán và đánh giá mức độ nguy hiểm của ngoại tâm thu thất là ghi Holter điện tâm đồ. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ngoài hệ thống Holter điện tim ghi trong 24h còn có hệ thống ghi được tới 3 ngày, 5 ngày, hệ thống không dây có thể ghi kéo dài tới 7-15 ngày.

Phó giáo sư Bạch Yến khuyến nghị, người bệnh ngoại tâm thu thất nên hạn chế sử dụng chất kích thích, bỏ thuốc lá, kiểm soát căng thẳng, ghi nhật ký về thời điểm xuất hiện triệu chứng nhằm xác định loại thực phẩm, đồ uống hoặc hoạt động là tác nhân gây ngoại tâm thu thất để phòng tránh.

