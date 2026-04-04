Điều tra viên bị cáo buộc gợi ý đưa tiền để giúp bị can tại ngoại

TP HCMNguyễn Minh Thoại bị cáo buộc khi là điều tra viên Công an quận 5 đã thỏa thuận, hứa hẹn với người nhà nghi can đưa 150 triệu đồng để cho tại ngoại và lấy ôtô về.

Hành vi của Thoại, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an quận 5 cũ, sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Nhận hối lộ vào ngày 16/4.

Liên quan vụ án, Trần Thị Điều bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Trần Bình Thuận bị xử lý về hành vi Môi giới hối lộ, song đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra thành vụ án khác.

Cáo trạng xác định, Thoại được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan Lý Quang Duy sử dụng giấy tờ giả và chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 28/11/2022.

Tháng 3/2023, Thuận (bạn của Duy) đến gặp Điều (vợ Duy), nói quen biết công an, có thể "lo" cho Duy được giảm nhẹ tội và xin lại ôtô bị tạm giữ. Thuận bảo chuẩn bị khoảng 400 triệu đồng.

Ngày 17/3/2023, khi Duy đến làm việc theo giấy triệu tập, Thuận đi cùng và xin số điện thoại của điều tra viên Thoại. Thuận hỏi về vụ việc của Duy và được Thoại nói "hành vi sử dụng giấy tờ giả đã rõ, còn hành vi chống người thi hành công vụ sẽ tiếp tục củng cố". Khi Thuận đặt vấn đề xin cho Duy được tại ngoại, Thoại hướng dẫn thủ tục liên quan.

Hôm sau, Điều đưa Thuận 300 triệu đồng, gồm tiền cầm cố vàng và tiền mặt. Những ngày sau đó, theo yêu cầu của Thuận, Điều đưa thêm 105 triệu đồng để "lo việc", tổng cộng 405 triệu.

Ngày 28/3/2023, tại quán cà phê gần trụ sở Công an quận 5, Thuận gặp Thoại, đặt vấn đề xin cho Duy được tại ngoại khi bị khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả và không bị xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Thoại nói không có thẩm quyền quyết định, phải trao đổi với kiểm sát viên, đồng thời hướng dẫn thủ tục và yêu cầu chi tiền từ 100 đến 150 triệu đồng. Hai bên thống nhất mức 120 triệu đồng.

Ba hôm sau, Thoại đề xuất khởi tố Duy về tội Sử dụng tài liệu giả, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; riêng hành vi chống người thi hành công vụ sẽ trao đổi thêm với VKS. Sau đó, do Thuận chưa đưa tiền như thỏa thuận, nên vài ngày sau Thoại nhiều lần gọi điện, nhắn tin qua Zalo thúc giục. Thuận viện lý do chưa sắp xếp được và hứa nâng số tiền lên 150 triệu đồng.

Chiều 5/4/2023, thay vì đến điểm hẹn đưa tiền, Thuận đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tố cáo hành vi của Thoại, đồng thời giao nộp các đoạn ghi âm liên quan.

Cùng ngày, Thoại bị triệu tập làm việc và thừa nhận hành vi. Hơn một tháng sau, Thoại bị bắt.

Ngày 31/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội Chống người thi hành công vụ, khởi tố, tạm giam đối với Duy về cả hai tội danh. 4 tháng sau, TAND quận 5 (nay là TAND khu vực 3) tuyên Duy tổng cộng 12 tháng tù.

Bình Nguyên