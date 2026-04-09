Điều tra bổ sung vụ cựu chủ tịch phường, cán bộ quận 'bảo kê' xây nhà trái phép

Hà NộiĐặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch phường Thanh Trì và Bùi Thanh Nhã, cựu Đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, bị cáo buộc nhận hối lộ, làm ngơ 6 nhà xây không phép.

Ngày 9/4, ông Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm (cựu phó chủ tịch); Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai), Lê Thanh Thủy (cựu đội phó) cùng 2 cựu chuyên viên Trần Văn Quân, Vũ Cát Sự, bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ.

Hàng đầu từ phải qua: bị cáo Quân, Diêm, Tùng tại tòa sáng 9/4. Ảnh: Danh Lam

6 cựu cán bộ trên bị cáo buộc từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025 đã lợi dụng vị trí công tác nhận hối lộ của 6 hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội (nay là phường Thanh Trì).

Tổng số tiền nhận 920 triệu đồng, được phân bổ: ông Tùng 25-30%; ông Diêm 15-20%; ông Nhã 20%; Thủy, Sự và Quân cùng 10%.

Với 6 chủ nhà có sai phạm trong xây dựng, cơ quan điều tra cho rằng đã chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm, nhận thức được vi phạm, tự phá dỡ công trình không phép nên không xử lý hình sự về hành vi Đưa hối lộ.

Song tại phiên tòa hôm nay, sau quá trình xét hỏi, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của các chủ công trình..., do nghi có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Nhận 320 triệu đồng để cho xây nhà 5 tầng

Theo cáo buộc của VKS, trong vụ việc đầu tiên diễn ra tháng 8/2024, bà Chung - chủ căn nhà 3 tầng 1 tum ở phố Thanh Đàm, đã đến trụ sở phường Thanh Trì gặp chủ tịch Tùng và phó chủ tịch Diêm xin xây lên 5 tầng. Bà được bị cáo Diêm "báo giá" 100 triệu đồng và lập tức chuyển cho phó chủ tịch phường tại phòng làm việc, sau đó vài ngày biếu thêm 20 triệu.

Tháng 12 cùng năm, sau kiểm tra, căn nhà của bà cùng 2 hộ liền kề vẫn bị phường xác định vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu dừng thi công. Bà Chung ứng 100 triệu đồng, rủ 2 hàng xóm lên phường biếu thêm cho phó chủ tịch Diêm, dùng tiền mặt.

Tháng 1/2025, bà Chung đến nhà ông Nhã, khi đó là Đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, để đưa 100 triệu.

Cảnh sát làm việc tại khu nhà xây vượt tầng. Ảnh: Ngọc Bích

Ngoài ra, trong 5 vụ việc khác cùng khoảng thời gian, tổng tiền nhận hối lộ là 600 triệu đồng với mong muốn được xây thêm 1-2 tầng nhà, cải tạo sửa chữa mà không cần giấy phép, làm đua ban công, làm tum kỹ thuật thang bộ, thang máy...

Họ chủ động đến gặp chủ tịch Tùng, phó chủ tịch Diêm hoặc chuyên viên Quân, để được "tháo gỡ"; hoặc đã xây xong, bị phát hiện vi phạm rồi đến xin.

Mức giá do các cựu cán bộ này tự đề xuất, hướng dẫn. Tiền hối lộ được "tập kết" ở tủ cơ quan của chuyên viên Quân; một số đã chia, một số vẫn để đó chưa kịp chia.

Khi bị bắt, vào tháng 3/2025, trong tủ của Quân đang có 490 triệu đồng, đều là tiền từ nguồn gốc nêu trên.

Cựu chủ tịch phường Đặng Thanh Tùng thừa nhận chỉ đạo Quân "tạo điều kiện" cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn. Ông Tùng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Trước phiên tòa, gia đình các bị cáo đã nộp lại hơn 1,2 tỷ đồng.

Thanh Lam