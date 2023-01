Không chỉ tự nhận biết chìa khóa đang ở gần để bật điều hòa, cửa gió trên mẫu Volkswagen ID.7 còn tự chỉnh hướng gió.

Sau các mẫu concept ID. Vizzion 2018 và ID. Aero 2022, Volkswagen cho cả thế giới thấy trước một chiếc sedan điện dành cho thị trường chung khi giới thiệu phiên bản gần với bản sản xuất tại CES hồi đầu năm nay ở Mỹ. Và trong thời gian chờ đợi mẫu xe thương mại, hãng Đức miêu tả chi tiết công nghệ về cửa gió điều hòa thông minh trên ID.7 sắp ra mắt.

Điều hòa ôtô tự chỉnh hướng gió theo hướng mặt trời Video: Volkswagen

Theo đó, điều hòa nhiệt độ sẽ tự động khởi động khi phát hiện chìa khóa xe đang ở gần, thậm chí trước khi chìa khóa được đưa vào trong xe. Hệ thống cũng bắt đầu thổi khí mát vào ngày nóng, và sẽ tắt nếu cửa mở, phân luồng khí "nhanh chóng ra toàn khu vực". Và một khi hành khách đã ngồi vào ghế, luồng khí có thể thổi về phía cơ thể hoặc những nơi khác.

Những trang bị khác trên ID. 7 là hệ thống thông tin giải trí với màn hình 15 inch. Các cửa gió điều hòa thông mình được điều khiển kỹ thuật số để chỉnh hướng và mức độ gió. Người sử dụng có thể thay đổi nhiệt độ bằng cách chạm vào dải ánh sáng nằm phía dưới màn hình.

Tính năng điều khiển bằng giọng nói cũng có thể được sử dụng để thay đổi các thiết lập. Ví dụ, tài xế nói "Hello Volkswagen, my hands are cold" (Xin chào Volkswagen, tay tôi đang lạnh) và khí nóng sẽ thổi thẳng về phía vô-lăng ở mức tối đa trong 5 phút. Ngoài ra, tính năng sưởi vô-lăng cũng được kích hoạt. Còn nếu xe chở nhiều người, hệ thống cũng sẽ tối ưu để tạo nhiệt độ và mức gió phù hợp.

Đặc biệt, ID.7 còn đánh dấu một khởi đầu khác của Volkswagen khi là mẫu xe đầu tiên có hệ thống điều hòa hoạt động dựa theo môi trường xung quanh. Với một cảm biến gắn trên kính chắn gió, hệ thống có thể nhận biết góc nắng chiếu cùng nhiệt độ môi trường cũng như cường độ ánh sáng. Nếu nắng mạnh chỉ chiếu về một bên xe, điều hòa sẽ tự động tăng thêm gió mát cho khu vực nóng hơn trên xe.

Châu Âu và Trung Quốc sẽ là những thị trường đầu tiên bán Volkswagen ID.7 từ cuối năm nay, trong khi Mỹ sẽ từ 2024. Dòng xe điện ID. cũng sẽ mở rộng với mẫu SUV ID.8 theo kế hoạch, bên cạnh một mẫu thấp cấp, dẫn động cầu trước có thể là ID.1 hoặc ID.2.

Mỹ Anh (theo Motor1)