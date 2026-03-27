Điều hòa Daikin Chiller cho công trình lớn trong môi trường khắc nghiệt

Hệ thống Chiller thế hệ mới vừa điều hòa không khí, vừa gia nhiệt hiệu suất cao, giúp công trình lớn ổn định nhiệt độ, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Ngành điều hòa đã có sự chuyển dịch sang các tiêu chuẩn xanh mới. Những cam kết toàn cầu như Nghị định thư Kigali về loại bỏ dần các môi chất lạnh gây hiệu ứng nhà kính cao hay Hội nghị COP26 với mục tiêu giảm phát thải để ứng phó biến đổi khí hậu buộc các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ theo hướng bền vững hơn, loại bỏ các môi chất lạnh gây hiệu ứng nhà kính cao.

Trước xu hướng này, Daikin Vietnam giới thiệu Chiller thế hệ mới sử dụng môi chất lạnh HFO – dòng môi chất tiên tiến với chỉ số làm nóng lên toàn cầu GWP ≤ 1. Không chỉ thân thiện môi trường, các sản phẩm này còn có hiệu năng tốt, tối ưu vận hành trong nhiều điều kiện khí hậu và tải lạnh khác nhau.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ xanh và giảm phát thải ngay từ sản phẩm, Daikin góp phần thiết thực vào lộ trình "Net Zero 2050" mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Hệ thống điều hòa Chiller còn có thể đáp ứng nhiều công trình khác nhau. Với các công trình có yêu cầu đặc thù về sự yên tĩnh như trường học, sản phẩm của Daikin góp phần cải thiện chất lượng giảng dạy nhờ vào khả năng vận hành êm ái, liên tục với nhiệt độ ổn định, mang lại cảm giác thoải mái cho thầy và trò.

Ví dụ tại một trường quốc tế ở Long An có diện tích 6ha và có nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, hệ thống chiller của Daikin được ứng dụng máy nén công nghệ đệm từ trường không ma sát, giúp vận hành êm ái, hạn chế hao mòn và duy trì hiệu suất cao. Kết hợp với bộ điều khiển biến tần thông minh, hệ thống có khả năng điều chỉnh theo tải lạnh thực tế, đảm bảo sự thoải mái ổn định.

Việc tích hợp với hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) cho phép giám sát, điều khiển từ xa, giúp đội ngũ kỹ thuật chủ động duy trì hoạt động liên tục và tối ưu toàn bộ hệ thống.

Hệ thống điều hòa Chiller của Daikin được sử dụng tại một trường quốc tế ở Long An. Ảnh: Daikin Việt Nam

Với các khách hàng thuộc lĩnh vực khách sạn và resort, áp lực chi phí năng lượng ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh, vận hành. Chẳng hạn tại dự án quy mô lớn như một tổ hợp giải trí trên núi Bà Nà (Đà Nẵng) đòi hỏi vừa phải duy trì hệ thống làm mát cho khối khách sạn, vừa cần lượng nước nóng khổng lồ cho bể bơi, sưởi và các nhu cầu sinh hoạt khác trong điều kiện sương mù lạnh giá. Việc vận chuyển nhiên liệu (gas/dầu) lên đỉnh núi để đun nước không chỉ tốn kém mà còn rủi ro.

Hệ thống Chiller 4 ống (UAY-SQ3) của Daikin áp dụng tại một tổ hợp giải trí trên núi Bà Nà. Ảnh: Daikin Việt Nam

Lời giải cho bài toán này nằm ở công nghệ Chiller 4 ống (UAY-SQ3) của Daikin với khả năng kiểm soát nóng - lạnh độc lập và liên tục theo thời gian thực, đồng thời thu hồi toàn bộ nguồn nhiệt đó để tái sử dụng, làm nóng nước tới 60°C.

Giải pháp này mang lại hiệu quả đầu tư với hiệu suất tích hợp (TER) lên tối đa tới ~9 (trong điều kiện vận hành không giới hạn ở tải ổn định, điều kiện môi trường tiêu chuẩn và cấu hình hệ thống tối ưu). Nghĩa là, với 1 kW điện đầu vào, hệ thống có thể tạo ra khoảng 9 kW tổng công suất lạnh và nóng. Tương ứng, chi phí điện để tạo ra mức công suất này chỉ khoảng 3.000 VNĐ mỗi giờ, so với khoảng 18.000 VNĐ mỗi giờ nếu sử dụng phương án điện trở đốt nóng trong các máy nước nóng riêng biệt. Nhờ vậy, Bà Nà Hills đáp ứng nhu cầu nước nóng mà không cần thêm nhiên liệu, giảm đáng kể phát thải CO2 và chi phí vận hành.

Ngoài ra, hệ thống điều hòa này của Daikin còn được trang bị nhiều tính năng, như bảo vệ dàn trao đổi nhiệt của Chiller giải nhiệt gió và dàn lạnh, giúp tăng độ bền trong môi trường khắc nghiệt, có tính ăn mòn cao (như khu vực ven biển). Hệ thống IAQ tích hợp đa dạng cấp độ lọc, từ lọc thô đến lọc tinh HEPA. Đặc biệt, Daikin còn ứng dụng công nghệ lọc PCO thế hệ mới, có khả năng ức chế vi khuẩn và virus lơ lửng trong luồng không khí.

Ngoài ra, giải pháp thu hồi nhiệt tại dàn lạnh cũng là một yếu tố quan trọng trong vận hành hệ thống điều hòa. Daikin cung cấp các thiết bị thu hồi nhiệt dạng bánh xe hoặc dạng tấm với hiệu suất cao, góp phần tối ưu hiệu quả năng lượng cho toàn bộ tòa nhà.

Công nghệ lọc PCO thế hệ mới. Ảnh: Daikin Việt Nam

Đại diện thương hiệu cho biết, để hệ thống điều hòa cho các dự án lớn luôn đúng thiết kế công suất và phù hợp với công năng sử dụng, Daikin xây dựng một hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho tư vấn và chủ đầu tư. Đội ngũ kỹ sư được đào tạo chuyên sâu giúp kiểm soát từ bước thiết kế tải lạnh đến đề xuất cấu hình tối ưu cho từng loại công trình.

Daikin còn phát triển bộ phần mềm lựa chọn thiết bị thông minh, ứng dụng thuật toán để tính toán chính xác, mô phỏng hiệu suất và đưa ra các phương án tối ưu hóa năng lượng. Nhờ vậy, quá trình thiết kế trở nên minh bạch, nhanh chóng và đạt độ tin cậy cao.

Không dừng lại ở thiết bị, Daikin đồng thời đa dạng hóa danh mục giải pháp: từ chiller giải nhiệt nước, giải nhiệt gió cho đến các hệ thống điều khiển và quản lý năng lượng thông minh. Sự kết hợp này tạo ra những "bộ giải pháp may đo" linh hoạt, giúp mỗi công trình - từ thương mại, bệnh viện đến công nghiệp - đều có thể vận hành hiệu quả, bền bỉ và tối ưu chi phí vận hành.

Yên Chi