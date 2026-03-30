Điều hòa Casper tiết kiệm tiền điện như nào?

Điều hòa Casper sử dụng thế hệ máy nén Inverter mới giúp tăng cường khả năng tiết kiệm điện, với mức tiêu thụ điện chỉ1,467 kWh trong 8 giờ hoạt động liên tục.

Điều hòa JC-09IU36 công suất 1HP được trang bị công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, sử dụng máy nén Panasonic, môi chất lạnh R32 thế hệ mới và dàn tản nhiệt bằng đồng giúp cải thiện hiệu quả trao đổi nhiệt. Đây là một trong những sản phẩm bán chạy của Casper những năm vừa qua.

Để kiểm nghiệm khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm, đại diện thương hiệu điều hòa đến từ Thái Lan cho biết, đã đo kiểm điều hòa JC-09IU36 từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) – một đơn vị kiểm định độc lập.

Kết quả cho thấy sản phẩm có mức tiêu thụ điện là 1,467 kWh trong 8 giờ hoạt động liên tục. Thử nghiệm được thực hiện theo phương pháp TCVN 6576:2020 (ISO 5151: 2017) và điều kiện thử nghiệm dựa trên điều kiện thực tế của đa số gia đình Việt Nam thực hiện với nhiệt độ môi trường là 30 độ C, nhiệt độ cài đặt điều hòa là 26 độ C, trong không gian dài 4,3 m rộng 3,6 m và cao 3 m. Thời gian hoạt động trong 8 giờ liên tục và mô phỏng phòng có 2 người lớn.

Kết quả đo kiểm của QUATEST 3 cho thấy điều hòa JC-09IU36 tiêu thụ 1,467 kWh điện sau 8 giờ sử dụng liên tục. Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Đây là điều kiện sinh hoạt điển hình trong một phòng ngủ của một gia đình Việt Nam mà Casper đã khảo sát. Thử nghiệm này phù hợp với loại điều hòa có công suất 1HP, dành cho 2 người. Vào mùa nóng, nhiệt độ ban đêm ở Việt Nam thường dao động quanh mức 29 - 30 độ C, và mức cài đặt điều hòa phổ biến là 26 - 27 độ C. Người tiêu dùng thường chủ yếu bật điều hòa vào ban đêm để nghỉ ngơi, kéo dài từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau, tương đương khoảng 8 giờ liên tục.

Đại diện Casper nói thêm, dựa trên công cụ tính hóa đơn tiền điện của EVN, gia đình sử dụng 300 kWh điện mỗi tháng hiện nay sẽ có hóa tiền điện là 792.420 đồng, tức trung bình khoảng 2.641 đồng mỗi kWh điện.

Lấy con số 2.641 đồng mỗi kWh điện đó nhân với 1,467 kWh điện sau 8 giờ sử dụng liên tục của điều hòa JC-09IU36 theo đo kiểm của QUATEST 3 sẽ ra số tiền 3.874 đồng/đêm. "Như vậy, người tiêu dùng chỉ mất 4.000 đồng mỗi đêm cho việc sử dụng điều hòa là có cơ sở", đại diện hãng nhấn mạnh.

JC-09IU36 là điều hòa 1 chiều bán chạy của thương hiệu Casper. Ảnh: Casper Việt Nam

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, để đạt được con số tiệm cận như mức tiền điện của Quatest 3, người dùng cần lưu ý cài đặt nhiệt độ phòng ở mức 26 độ C thay vì hạ quá thấp, vừa giúp tiết kiệm điện vừa bảo vệ sức khỏe, đặc biệt gia đình có người già và trẻ em; đảm bảo phòng kín, hạn chế các nguồn nhiệt không cần thiết và lựa chọn điều hòa công nghệ inverter có công suất phù hợp với diện tích phòng.

Casper cho biết doanh nghiệp thường xuyên đo kiểm và công bố kết quả đo kiểm độc lập từ các tổ chức chuyên nghiệp được nhà nước chứng nhận như Trung tâm Thử nghiệm và Kiểm định Công nghiệp của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ (VINACOMIN) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Mỗi năm, hãng này đều gửi các sản phẩm điều hòa mới đến các tổ chức độc lập để đo kiểm chỉ số tiêu thụ điện.

Trước đó, Casper đã sản xuất và phân phối dòng sản phẩm LaCasper XC-09IU38 có hiệu suất năng lượng CSPF 8,03 theo kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng của Vinacomin, giúp tiết kiệm điện năng tối đa.

Yên Chi