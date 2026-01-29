Điều gì xảy ra với trái tim khi ăn bơ thường xuyên?

Bơ giúp giảm thiểu rủi ro đau tim, đột quỵ và ổn định huyết áp, song không tác động trực tiếp đến "điểm số sức khỏe tim mạch tổng thể".

Bơ là một trong những loại trái cây hiếm hoi chứa chất béo tốt, chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn. Việc bổ sung bơ vào thực đơn không chỉ giúp cải thiện chỉ số cholesterol mà còn hỗ trợ ổn định huyết áp - hai yếu tố sống còn của hệ tim mạch.

Bác sĩ tim mạch David Sabgir khẳng định, chất béo lành mạnh là một phần không thể thiếu của chế độ ăn uống, nhưng thường bị đánh giá sai lệch. Dưới đây là những tác động cụ thể của quả bơ đối với hệ thống tim mạch của chúng ta:

"Khắc tinh" của cholesterol xấu (LDL)

Bác sĩ Sabgir nhấn mạnh rằng bơ có tác động tích cực rõ rệt đến nồng độ cholesterol. "Chất béo tốt trong quả bơ giúp giảm nồng độ cholesterol LDL 'xấu' và hỗ trợ cholesterol HDL 'tốt'. Đây là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro đau tim và đột quỵ", ông giải thích.

Điều thú vị là bạn không cần ăn quá nhiều; nghiên cứu cho thấy chỉ cần tiêu thụ một quả bơ mỗi tuần đã đủ để cơ thể bắt đầu nhận được những lợi ích tuyệt vời này.

Bơ mang lại lợi ích cụ thể cho cholesterol và huyết áp. Ảnh: Mai Cat

"Trợ thủ" đắc lực cho huyết áp

Nếu bạn đang tìm cách giữ huyết áp ổn định, bơ là một lựa chọn khởi đầu đơn giản và hiệu quả. Quả bơ hoàn toàn không chứa natri, đường hay cholesterol, nhưng lại cung cấp gần 20 loại dưỡng chất thiết yếu, bao gồm vitamin, khoáng chất, chất xơ và các dưỡng chất thực vật.

Đáng chú ý nhất là hàm lượng kali trong bơ. Một khẩu phần bơ (khoảng 1/3 quả trung bình) cung cấp 6% nhu cầu kali hàng ngày. Kali giúp kiểm soát huyết áp và giữ cho các mạch máu luôn khỏe mạnh bằng cách trung hòa những tác động tiêu cực của natri (muối).

Mặc dù bơ mang lại lợi ích cụ thể cho cholesterol và huyết áp, một nghiên cứu vào năm 2025 chỉ ra rằng chúng không tác động trực tiếp đến "điểm số sức khỏe tim mạch tổng thể" (vốn được đo lường dựa trên nhiều yếu tố cộng gộp như cân nặng, đường huyết và chế độ tập luyện).

Bác sĩ Sabgir chia sẻ về kết quả nghiên cứu: "Việc ăn bơ hàng ngày giúp cải thiện chất lượng chế độ ăn uống, giấc ngủ và giảm cholesterol toàn phần. Tuy nhiên, nó không thay đổi điểm số sức khỏe tim mạch được định nghĩa bởi Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA)". Điều này có nghĩa là bơ hỗ trợ đắc lực cho các chức năng của hệ tim mạch, nhưng không thể thay thế cho một lối sống lành mạnh tổng thể.

Bơ là loại thực phẩm cực kỳ linh hoạt, có thể chế biến cả món ngọt lẫn món mặn. Bác sĩ Sabgir gợi ý một số cách sử dụng thông minh:

- Thay thế chất béo động vật: Sử dụng bơ thay cho bơ lạt hoặc dầu khi làm bánh, hoặc thay thế các sản phẩm từ sữa trong một số công thức nấu ăn (như món khoai tây nghiền bơ tỏi).

- Bữa sáng và bữa phụ: Thêm vài lát bơ vào bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt hoặc salad.

- Đồ uống: Xay bơ vào sinh tố để tạo độ ngậy mà không cần dùng nhiều đường hay sữa đặc.

Quả bơ không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn là "nguyên liệu vàng" cho hệ mạch máu. Hãy thử bắt đầu với một quả bơ mỗi tuần, bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực từ bên trong cơ thể mình.

Mỹ Ý (Theo Eating Well)