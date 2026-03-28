Điều gì xảy ra với huyết áp khi giảm muối một tuần?

Hạn chế tiêu thụ muối trong một tuần có thể giảm chỉ số huyết áp đáng kể, một số trường hợp hiệu quả tương đương uống thuốc hạ áp thông thường.

Muối ăn (natri clorua) chứa khoảng 40% natri và 60% clorua. Natri là một khoáng chất thiết yếu có khả năng hút nước. Nếu tiêu thụ quá nhiều natri, cơ thể sẽ giữ nước, làm cho thể tích máu tăng lên, gây áp lực lớn hơn lên thành mạch máu làm tăng huyết áp. Đây là tiền căn dẫn đến bệnh lý tim mạch như suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh thận mạn...

Cơ thể cần dung nạp một lượng natri nhất định mỗi ngày để duy trì hoạt động bình thường. Người trưởng thành nên hạn chế lượng natri nạp vào ở mức 2.300 mg (tương đương một thìa cà phê muối) mỗi ngày, nhưng mục tiêu lý tưởng là dưới 1.500 mg để phòng ngừa huyết áp cao.

"Giảm lượng muối ăn chỉ trong một tuần có thể giúp hạ huyết áp ở mức độ tương tự các loại thuốc hạ áp thông thường", bác sĩ Ngọc nói, lưu ý thêm điều này không có nghĩa là người bệnh ngưng thuốc điều trị, trừ khi có chỉ định. Khi huyết áp tăng cao, bệnh nhân cần áp dụng chế độ ăn tốt cho tim, điều chỉnh lượng natri tiêu thụ hàng ngày và kết hợp với thuốc.

Bác sĩ Ngọc dẫn nghiên cứu được thực hiện với 213 người ở độ tuổi 50-75. Một nửa số người tham gia theo chế độ ăn nhiều natri trong một tuần, bổ sung 2.200 mg natri mỗi ngày vào chế độ ăn. Nửa còn lại ăn chế độ ít natri, chỉ dung nạp 500 mg natri. Kết quả cho thấy phần lớn người theo chế độ ăn ít muối có mức huyết áp tâm thu giảm trung bình 8 mmHg so với khi họ ăn chế độ nhiều muối.

Để giảm lượng muối nạp vào cơ thể mỗi ngày, bác sĩ Ngọc hướng dẫn một số mẹo dưới đây.

- Tăng cường các loại thực phẩm nguyên chất như trái cây tươi, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và thịt nạc, thay vì thực phẩm chế biến sẵn hoặc thức ăn nhanh, vì chúng chứa ít natri.

- Tự nấu ăn ở nhà để kiểm soát lượng muối cho vào món ăn. Thay muối bằng chanh vì khi bạn ăn chanh sẽ có vị mặn trong miệng, gần giống như muối.

- Đọc nhãn dinh dưỡng và chọn các sản phẩm ít hoặc không chứa natri.

- Sử dụng các loại thảo mộc như nghệ, gừng, sả, tỏi, thì là, húng quế... để tăng thêm hương vị thay cho muối.

- Hạn chế các loại nước chấm gồm nước mắm, nước tương, chao, tương ớt, mayonnaise, muối tiêu...

Bên cạnh dùng thuốc, chế độ ăn ít muối, những thay đổi về lối sống cũng hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh. Mỗi người nên tăng cường rau, trái cây, tập thể dục thường xuyên, hạn chế hoặc tránh rượu bia, không hút thuốc lá, kiểm soát mức độ căng thẳng, duy trì cân nặng hợp lý. Bệnh nhân tăng huyết áp cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ nhằm giữ chỉ số lý tưởng dưới 120/80 mmHg.

Thu Hà