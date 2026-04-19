Điều gì xảy ra với hệ tiêu hóa khi uống nước chanh ấm mỗi ngày?

Uống nước ấm pha với chanh bổ sung nước, vitamin C và chất chống oxy hóa cho cơ thể, hỗ trợ thải độc gan, ngăn mất nước.

Có lợi cho gan

Chanh giàu chất chống oxy hóa gồm vitamin C (axit ascorbic), flavonoid. Vitamin C có khả năng giảm stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ. Các flavonoid trong trái cây họ cam quýt có đặc tính chống viêm, bảo vệ gan nhờ điều chỉnh chuyển hóa lipid và giảm các chỉ số viêm. Uống đủ nước còn hỗ trợ gan đào thải độc tố qua nước tiểu.

Tăng cường tiêu hóa

Nước chanh chứa chất chống oxy hóa là vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe. Axit citric trong nước chanh kích thích tiết dịch tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn. Uống nước chanh trước bữa ăn sáng góp phần thư giãn đường tiêu hóa, thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa nhanh và dễ dàng hơn, ngăn ngừa sỏi thận. Dùng đồ uống ấm này còn tăng nhu động ruột và giảm đầy hơi, phòng táo bón.

Chanh có hàm lượng lớn kali - khoáng chất thiết yếu hỗ trợ điều chỉnh lượng natri và chất lỏng trong cơ thể. Tình trạng thừa chất lỏng dễ gây đầy hơi, vì vậy điều chỉnh lượng chất lỏng bằng kali có thể ngăn ngừa các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa.

Tránh mất nước

Duy trì đủ nước là cách để các cơ quan trong cơ thể bao gồm cả não, tim và khớp, tiêu hóa hoạt động ổn định. Nước hỗ trợ chức năng não bằng cách loại bỏ độc tố và các chất gây viêm khác ra khỏi cơ thể. Mất nước có thể dẫn đến mệt mỏi, làm rối loạn tiêu hóa. Vitamin C trong chanh thúc đẩy quá trình hấp thụ sắt - khoáng chất vận chuyển oxy đến các tế bào và mô của cơ thể, nồng độ sắt thấp gây mệt mỏi. Chanh cũng cung cấp vitamin B có khả năng cải thiện mức năng lượng.

Hỗ trợ giảm cân

Uống nước chanh trước bữa ăn giúp bớt đói và ăn ít hơn. Chanh chứa các hợp chất góp phần ổn định lượng đường trong máu và điều chỉnh sự thèm ăn. Vắt nước cốt chanh vào nước uống bình thường làm tăng hương vị cho đồ uống, kích thích bạn uống nước thường xuyên, giảm nguy cơ béo phì - yếu tố tác động không tốt đến gan và dạ dày.

Nước ấm pha chanh không phù hợp cho mọi người. Người mắc hội chứng ruột kích thích, trào ngược dạ dày thực quản không nên uống nước chanh khi bụng đói, vì axit gây kích ứng khiến triệu chứng bùng phát.

