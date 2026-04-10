Điều gì xảy ra khi uống nước trái cây giảm cân?

Uống nước ép giúp bổ sung vi chất nhưng không phải cách giảm cân bền vững do thiếu chất xơ, protein và ảnh hưởng chuyển hóa.

Nước ép trái cây được tạo ra bằng cách tách lấy phần nước từ rau củ, trái cây và loại bỏ phần bã chứa phần lớn chất xơ, tạo thành thức uống giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở những phần bị loại bỏ. Nước ép không còn vỏ, hạt hay cùi - vốn chứa hàm lượng chất xơ dồi dào nhất. Nhiều người sử dụng nước ép để giảm cân theo các mức độ khác nhau, từ uống cùng bữa ăn, thay thế 1-2 bữa mỗi ngày đến nhịn ăn hoàn toàn và chỉ dùng nước ép trong vài ngày. Mục đích của phương pháp này là giảm lượng calo nạp vào để giảm cân nhanh trong thời gian ngắn. Nước ép trái cây giúp giảm cân nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro và không mang lại hiệu quả lâu dài.

Nước ép giúp giảm cân nhanh nhưng không bền vững

Nguyên tắc cơ bản của giảm cân là thâm hụt calo. Khi bạn thay thế những bữa ăn giàu protein và chất béo bằng các loại nước ép rau củ vốn rất ít calo, tổng lượng năng lượng nạp vào sẽ giảm đi đáng kể.

Với nhiều người, thay các bữa ăn bằng nước ép trái cây có thể giúp giảm vài kilôgam chỉ trong một tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng phần lớn trọng lượng mất đi ban đầu này là nước và dự trữ glycogen, không phải là mỡ thừa bền vững. Khi bạn quay lại chế độ ăn bình thường, cơ thể sẽ có xu hướng tích trữ lại để bù đắp, dẫn đến hiện tượng tăng cân trở lại.

Không tạo cảm giác no

Cảm giác no được điều chỉnh bởi các hormone trong dạ dày và não bộ, vốn phản ứng rất mạnh với chất xơ, protein. Nước ép trái cây đã loại bỏ gần như toàn bộ chất xơ - thành phần giúp làm chậm tiêu hóa và kéo dài cảm giác no. Bên cạnh đó, thực phẩm dạng lỏng, đặc biệt nhiều đường tự nhiên, thường ít tạo cảm giác no hơn so với thức ăn ở thể rắn. Một người có thể uống nước ép từ 3 quả táo rất nhanh, nhưng ăn hết 3 quả táo sẽ mất nhiều thời gian hơn và giúp no lâu hơn.

Ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình trao đổi chất

Cắt giảm calo quá mức trong thời gian dài khiến cơ thể chuyển sang trạng thái "tiết kiệm năng lượng". Do nước ép gần như không cung cấp protein, cơ thể buộc phải phân hủy cơ bắp để tạo năng lượng, làm giảm khối lượng cơ. Khi cơ bắp giảm, tốc độ trao đổi chất cũng chậm lại. Đồng thời, cơ thể tự động giảm tiêu hao năng lượng, khiến việc giảm mỡ về sau trở nên khó khăn hơn.

Việc lạm dụng nước ép không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn đe dọa đến sức khỏe tổng thể. Chúng không cung cấp đủ chất béo lành mạnh (omega-3), vitamin tan trong dầu và nhiều khoáng chất quan trọng. Điều này có thể dẫn đến thiếu máu, loãng xương, ảnh hưởng đến tim mạch, não bộ.

Ăn nhiều rau xanh đậm như cải xoăn, rau bina có thể làm tăng lượng oxalate. Nếu tích tụ quá nhiều, chất này có thể gây sỏi thận hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận. Người chỉ uống nước ép cũng có nguy cơ thiếu protein và vi chất cần thiết cho miễn dịch. Hệ quả là cơ thể dễ mắc bệnh và phục hồi chậm hơn. Lượng calo quá thấp từ nước ép dễ gây hạ đường huyết, dẫn đến chóng mặt, mất tập trung và giảm năng lượng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Nếu thích nước ép, bạn vẫn có thể dùng hợp lý để hỗ trợ sức khỏe. Nên ưu tiên rau xanh, hạn chế trái cây để giảm lượng đường, hoặc chọn sinh tố để giữ lại chất xơ. Đồng thời, cần kết hợp với các bữa ăn giàu protein như thịt, cá, trứng và tránh chỉ dùng nước ép trong thời gian dài.

Bảo Bảo (Theo Healthline)