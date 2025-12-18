Điều gì xảy ra khi trẻ rối loạn giấc ngủ?

Trẻ mất ngủ hoặc ngưng thở khi ngủ có thể ảnh hưởng đến phát triển thể chất, sức khỏe tâm lý và khả năng tập trung khi học.

Khi ngủ, cơ thể phục hồi, não bộ xử lý cảm xúc và hormone điều chỉnh tăng trưởng, tâm trạng. Trẻ thường xuyên rối loạn giấc ngủ (ngưng thở khi ngủ, mất ngủ, chân không yên...) sẽ làm gián đoạn nhịp sinh học, gây suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần

Tác động đến cảm xúc

Một trong những dấu hiệu đầu tiên của giấc ngủ bị gián đoạn là tâm trạng thất thường. Các vấn đề giấc ngủ như ác mộng làm cho trẻ lo lắng về việc đi ngủ, dẫn đến mất ngủ kéo dài. Nhịp sinh học bị gián đoạn gây rối loạn hormone căng thẳng, khiến trẻ dễ hồi hộp, sợ hãi và khó đối phó với những tình huống căng thẳng, ngay cả những thử thách nhỏ cũng có thể khiến bé phản ứng quá mức. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ phát triển rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc các rối loạn tâm trạng khác khi trẻ lớn lên.

Tác động đến nhận thức

Trong khi ngủ, não bộ củng cố trí nhớ, khả năng học tập và điều chỉnh cảm xúc. Khi không được nghỉ ngơi đầy đủ, trẻ dễ gặp khó khăn trong việc tập trung, ra quyết định và giải quyết vấn đề đồng thời nhanh cảm thấy quá tải trước bài vở ở trường. Thành tích học tập sa sút lâu dần trẻ có thể hình thành suy nghĩ tiêu cực về bản thân.

Để trẻ ngủ ngon, gia đình có thể áp dụng một số mẹo như tắt đèn trần sáng chói, dùng đèn ánh sáng dịu để kích hoạt tín hiệu ngủ tự nhiên của cơ thể, giúp điều chỉnh hormone melatonin gây ngủ. Máy tính bảng, tivi và điện thoại phát ra ánh sáng xanh ức chế melatonin. Vì vậy, trẻ nên thay bằng các hoạt động tĩnh lặng như vẽ, đọc sách... Bài tập thở, giãn cơ hoặc thiền ngắn cũng giúp giảm bồn chồn và cải thiện giấc ngủ.

Cơn đói có thể khiến trẻ trằn trọc nhưng đồ ăn nhiều đường hoặc chất béo cũng cản trở giấc ngủ. Nếu cần ăn nhẹ trước khi đi ngủ, phụ huynh có thể cho con uống sữa ấm, ăn chuối, vài hạt hạnh nhân hoặc một bát yến mạch nhỏ, tránh chocolate, đồ cay hoặc thức uống chứa caffeine. Trẻ ngủ ngon hơn trong môi trường an toàn, quen thuộc. Cha mẹ có thể để trẻ tự chọn bộ đồ ngủ hoặc thú nhồi bông yêu thích trước, giúp tạo cảm giác thoải mái.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)