Điều gì xảy ra khi thở hoàn toàn bằng miệng?

Thở bằng miệng có thể dẫn đến hôi miệng và viêm nướu, trong khi thở bằng mũi giúp làm ẩm, điều chỉnh nhiệt độ không khí trước khi vào phổi.

Cấu trúc khuôn mặt và khoang miệng có thể ảnh hưởng đến cách thở của một người. Các bệnh lý như viêm xoang hoặc viêm đường hô hấp dễ làm thay đổi cấu trúc đường thở, gây nghẹt mũi và hình thành thói quen thở bằng miệng thay vì thở bằng mũi như bình thường.

Người thở bằng miệng từ nhỏ do thói quen hoặc bệnh lý có thể ảnh hưởng đến cấu trúc giải phẫu khuôn mặt và hàm. Họ thường có chiều dài khuôn mặt dài hơn (khoảng cách từ trán đến điểm giữa hai lông mày). Người thường xuyên thở bằng miệng có thể có hàm trên nhô ra, trán nổi bật và khuôn mặt dài, hẹp. Thở bằng miệng còn ảnh hưởng đến vị trí của lưỡi. Khi bạn thở bằng miệng, lưỡi sẽ nằm thấp hơn để cho phép nhiều không khí đi vào.

Cả thở bằng miệng và thở bằng mũi đều cung cấp oxy cho phổi nhưng thở bằng mũi được ưu tiên hơn bởi giúp hàm trên vào hàm dưới thẳng hàng. Chiều cao khuôn mặt và góc mặt phẳng hàm dưới nằm trong phạm vi trung bình.

Thở bằng miệng ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, dễ dẫn đến cắn sai khớp, tăng nguy cơ lệch xương hàm, khiến răng mọc lệch. Thói quen thở này làm cho miệng khô hơn, tạo điều kiện phát triển viêm nướu, viêm nha chu, sâu răng. Khô miệng do cách thở này thúc đẩy môi khô nứt nẻ, mùi hơi thở, đau miệng, chảy nước dãi khi ngủ...

Trong khi đó, thở bằng mũi mang lại nhiều lợi ích cho hệ hô hấp. Lông mũi và lông mao niêm mạc có chức năng lọc bụi, chất gây dị ứng và các chất ô nhiễm trong không khí. Đồng thời, cuốn mũi giúp làm ấm, làm ẩm luồng khí hít vào trước khi xuống phổi, hỗ trợ bảo vệ họng và đường hô hấp dưới. Khoang mũi còn góp phần điều hòa nhiệt độ không khí, giúp cơ thể duy trì thân nhiệt ổn định.

Một số kỹ thuật có thể giúp bạn tập lại cách thở đúng gồm:

Thở luân phiên qua hai lỗ mũi: Hít thở luân phiên qua hai lỗ mũi thường được khuyến khích để cải thiện hô hấp. Bài tập yoga này giúp tăng cường sức khỏe phổi, tim và chức năng nhận thức, giảm căng thẳng, từ đó thay đổi cách thở.

Thở bằng cơ hoành (thở bụng): Thở bằng cơ hoành nhằm mục đích sử dụng cơ hoành, cơ hô hấp chính nằm bên dưới phổi. Cũng như các bài tập thở khác, phương pháp này cải thiện chức năng phổi.

Hơi thở của lửa: Đây là kỹ thuật thở tập trung vào việc hít vào bình thường và thở ra nhanh, mạnh hơn. Bài tập yêu cầu người tập hít thở hoàn toàn bằng mũi, không mở miệng. Phương pháp này có thể giúp tăng cường chức năng phổi, đồng thời hỗ trợ giảm lo âu, cải thiện trí nhớ và một số chức năng nhận thức khác.

Anh Chi (Theo Very Well Health)