Điều gì xảy ra khi người tiểu đường ăn bắp cải?

Bắp cải giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, hỗ trợ ổn định đường huyết và thúc đẩy trao đổi chất nhờ hàm lượng chất xơ và kali.

Giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm

Căng thẳng oxy hóa và viêm mạn tính có thể cản trở quá trình điều hòa đường huyết và cholesterol, từ đó gây rối loạn chuyển hóa. Cải bắp chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, flavonoid, glucosinolate, hỗ trợ trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và góp phần giảm viêm.

Cung cấp chất xơ

Chất xơ có thể làm chậm hấp thu đường, hỗ trợ kiểm soát cholesterol và thúc đẩy trao đổi chất. 100 g bắp cải có khoảng 2 g chất xơ, tốt cho tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và duy trì cân nặng hợp lý. Tăng cường chất xơ còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm huyết áp và nguy cơ biến chứng tim mạch do tiểu đường.

Ổn định lượng đường trong máu

Ăn nhiều tinh bột tinh chế, đường bổ sung và thực phẩm chế biến sẵn lâu dài có thể gây rối loạn đường huyết, tăng nguy cơ kháng insulin và tiểu đường type 2. Vì vậy, nên bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng, chỉ số đường huyết (GI) thấp như bắp cải để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Bắp cải có chỉ số GI rất thấp, chỉ khoảng 10-15, cùng lượng lớn chất xơ và các hợp chất thực vật, vitamin, khoáng chất hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Chất xơ làm chậm quá trình giải phóng glucose vào máu, góp phần ngăn đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Các hợp chất thực vật trong bắp cải cũng hỗ trợ độ nhạy insulin và giảm stress oxy hóa, từ đó thúc đẩy sự cân bằng lượng đường trong máu.

Tốt cho tim mạch

Bắp cải cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch. Kali hỗ trợ ổn định huyết áp, còn vitamin K tham gia quá trình đông máu. Bắp cải đỏ giàu anthocyanin - hợp chất góp phần giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch ở người tiểu đường. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa như glucosinolate và polyphenol còn giảm viêm, hạn chế stress oxy hóa và hỗ trợ mạch máu lưu thông tốt hơn.

Người tiểu đường nên ưu tiên bắp cải luộc, xào với ít dầu thực vật hoặc nấu canh, hạn chế đường và gia vị khi chế biến để tránh ảnh hưởng đến đường huyết. Bên cạnh chế độ ăn, người bệnh cần duy trì vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng để hỗ trợ chuyển hóa và bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Anh Chi (Theo Eating Well)