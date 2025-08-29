Điều chỉnh lịch bay tại hai sân bay do áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh lịch khai thác tại sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) và Phú Bài (Huế) trong ngày 30/8.

Tại sân bay Đồng Hới, 4 chuyến VN 7592, VN 7405, VN 1591, VN 1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới và 4 chuyến VN 7404, VN 7405, VN 1404, VN 1405 giữa TP HCM và Đồng Hới sẽ khai thác trước 10h ngày 30/8.

Tại sân bay Phú Bài, hai chuyến VN 1541, VN 1540 giữa Hà Nội và Huế; 4 chuyến VN 1366, VN 1367, VN 1370, VN 1371 giữa TP HCM và Huế sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác sau 12h ngày 30/8.

Sân bay Phú Bài (Huế). Ảnh: Võ Thạnh

Tại các sân bay Thanh Hóa, Đà Nẵng, hãng sẽ theo dõi chặt chẽ biến động của áp thấp nhiệt đới để điều chỉnh phương án khai thác phù hợp.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 30/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Hãng hàng không khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay để giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách TP Huế 450 km, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9.

Sau khi đổi hướng tây bắc, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh hơn, khoảng 20-25 km/h và khả năng chiều tối nay mạnh lên thành bão, sức gió tối đa 74 km/h.

Đến 1h ngày 30/8, bão trên vùng biển miền Trung, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Bão sau đó đi vào Nghệ An - Huế, đến 1h ngày 31/8 thì đến Trung Lào, giảm dưới cấp 6.

Anh Duy