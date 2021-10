Điều chỉnh cận thị, giảm tăng độ không phẫu thuật qua giấc ngủ

Chỉnh hình giác mạc bằng kính áp tròng đeo ban đêm Ortho-K có thể áp dụng cho cả trẻ nhỏ từ 7 tuổi, cải thiện thị lực.

Cận thị gây nhiều khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt, học tập, làm việc. Với trẻ nhỏ, độ cận sẽ tăng liên tục từ 0,5-1 độ mỗi năm (hoặc hơn nữa ở một số trẻ), dẫn đến nguy cơ khi các con 18 tuổi, độ cận đã tiến triển đến mức nặng. Tình trạng có thể kéo theo là nhiều rủi ro khác về mắt. Bởi vậy, người tiêu dùng có nhu cầu tìm kiếm các phương pháp chữa cận, kiểm soát tiến triển cận thị.

Ortho-K là phương pháp điều chỉnh tật khúc xạ được nghiên cứu, phát triển và sử dụng từ lâu trên thế giới, đặc biệt trong kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. Cụ thể, người dùng (cả người lớn và trẻ em) sẽ đeo kính áp tròng chỉnh hình giác mạc vào buổi đêm, tháo ra vào sáng hôm sau. Lúc này, người dùng có thể nhìn rõ mà không cần đeo bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào.

Trong quá trình đeo kính ngủ, kính sẽ tác động làm thay đổi hình dạng của giác mạc về trạng thái không cận. Hiệu quả này duy trì trong một khoảng thời gian đảm bảo người dùng có thị lực tốt trong suốt một ngày hoạt động.

Ngoài ra, việc duy trì phương pháp Ortho-K còn giúp hạn chế tăng độ cận ở trẻ em đang trong độ tuổi phát triển. Trẻ từ 7 tuổi đã có thể áp dụng.

Đại diện SEED cho biết, nhờ khả năng "giải phóng" đôi mắt khỏi kính gọng vướng víu chỉ sau một giấc ngủ, hạn chế tăng độ ở trẻ em, dòng kính Ortho-K ngày càng được sử dụng nhiều hơn trên thế giới.

Breath-O Correct (BOC) là sản phẩm của hãng SEED – Nhà sản xuất kính áp tròng từ Nhật Bản. Ngoài các ưu điểm chung của dòng kính Ortho-K (giải phóng khỏi kính gọng, không cần phẫu thuật), BOC còn có nhiều điểm cộng:

Khi dùng kính điều chỉnh giác mạc, nhiều người thường lo lắng về vấn đề trao đổi oxy với mắt có thể bị hạn chế. Nhưng với BOC, giác mạc sẽ được đảm bảo cung cấp đủ oxy trong quá trình sử dụng nhờ vật liệu có độ thẩm thấu Oxy (DK 156). Điều này giúp người dùng thoải mái, đồng thời tối thiểu hóa rủi ro phù nề giác mạc.

Ngoài ra, BOC là sử dụng vật liệu có độ đàn hồi tốt để kính giữ độ bền, tránh nứt vỡ từ tác động lực bên ngoài. Nhờ vậy, người dùng có thể an tâm về độ an toàn, đồng thời tiết kiệm chi phí đổi kính do giảm khả năng nứt vỡ.

BOC thiết kế dành riêng cho người Á Đông. Với nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, SEED nhận thấy giác mạc người Á Đông tương đối phẳng hơn so với người phương Tây. Với thiết kế phù hợp dành riêng cho người Á Đông, sản phẩm giúp đem lại hiệu quả cho người dùng Việt Nam.

Sản phẩm kính Breath-O Correct có mức giá khoảng từ 14 triệu đồng cho một gói dịch bao gồm 2 kính. Sản phẩm có thời gian sử dụng khoảng 2-3 năm, dùng cho trẻ em (từ 7 tuổi trở lên) và người lớn.

Hiện tại, SEED hợp tác với các phòng khám và bệnh viện tại Việt Nam, nơi có đầy đủ trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm về khúc xạ, sản phẩm Ortho-K. Nhờ vậy, các bệnh nhân Việt sẽ nhận được kê đơn kính đúng, không phải mất nhiều thời gian đổi đơn kính nhiều lần.

Lê Nguyễn

Ảnh: SEED