Diễn xuất của Jisoo gây tranh cãi

Jisoo ghi điểm với ngoại hình trong phim "Boyfriend on Demand" (Bạn trai theo yêu cầu), nhưng kỹ năng diễn xuất bị đánh giá chưa cải thiện.

Tác phẩm ra mắt hôm 6/3, gây chú ý khi có sự góp mặt của Jisoo với vai chính. Trong phim, cô vào vai nhà sản xuất webtoon (truyện tranh mạng) tên là Mi Rae. Cuộc sống của nhân vật thay đổi khi tham gia một dịch vụ hẹn hò thực tế ảo, nơi người dùng có thể trải nghiệm các mối quan hệ với những "bạn trai lý tưởng" được thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo.

Trailer 'Boyfriend on Demand' Trailer "Boyfriend on Demand", gồm 10 tập. Video: Netflix/BPVNFC

Khi công bố năm ngoái, dự án thu hút sự chú ý của người hâm mộ thành viên nhóm Blackpink. Tuy nhiên, theo JTBC News, khi tác phẩm lên sóng, Jisoo bộc lộ hạn chế từng được nhắc đến ở các tác phẩm trước như Snowdrop hay Newtopia. Một trong những điểm trừ lớn là cách xử lý lời thoại. Chất giọng hơi nghẹt, nhiều âm mũi khiến Jisoo đôi lúc thiếu tự nhiên, khó hòa vào nhịp điệu phim.

Ở thể loại hài - lãng mạn, diễn viên chưa xử lý linh hoạt các đoạn thoại nhanh hoặc tình huống hài, nhất là những phân đoạn cần biểu đạt bằng ngôn ngữ cơ thể. Trang News1 cho rằng cách thể hiện của Jisoo chưa thuyết phục, khiến khán giả khó đồng cảm với nhân vật. Một số phân cảnh với Seo In Guk (vai Park Gyeong Nam) đáng lẽ có thể tạo hiệu ứng tốt nhưng lại nhạt nhòa do biểu cảm và ngôn ngữ hình thể của ca sĩ cứng.

Dù vậy, với khán giả yêu thích bối cảnh tươi sáng, dàn diễn viên điển trai, bộ phim vẫn mang lại nhiều yếu tố giải trí. Các nhân vật nam do Lee Soo Hyuk và Seo Kang Joon đảm nhận mang đến sắc thái tình cảm khác nhau, từ những màn tán tỉnh táo bạo đến chuyện tình học đường.

Tạo hình của Jisoo trong phim "Boyfriend on Demand". Ảnh: Netflix

Kịch bản Boyfriend on Demand gây tò mò khi đặt câu chuyện tình yêu trong bối cảnh dịch vụ hẹn hò thực tế ảo, nơi việc tìm kiếm mối quan hệ như đăng ký một dịch vụ trực tuyến. Ý tưởng này mở ra khả năng khai thác những câu hỏi về cảm xúc và các mối quan hệ trong thời đại công nghệ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phần lớn thời lượng đi theo cấu trúc quen thuộc của dòng rom-com Hàn. Sau phần mở đầu mang màu sắc công nghệ, nội dung tập trung vào các phân đoạn lãng mạn. Chuyện hẹn hò trong thế giới ảo ban đầu tạo cảm giác mới lạ, nhưng về sau chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho tuyến tình cảm giữa Mi Rae và Gyeong Nam.

Theo Nate, đạo diễn Kim Jung Sik cho biết Jisoo nỗ lực đào sâu tâm lý nhân vật trong quá trình ghi hình. "Cô ấy thử nghiệm nhiều cách thể hiện cho nhân vật. Khán giả có thể thấy sự trưởng thành của Mi Rae, đồng thời cũng là sự trưởng thành của diễn viên Jisoo", ông nói.

Jisoo, 31 tuổi, gia nhập YG Entertainment vào năm 2011 và ra mắt cùng nhóm Blackpink năm 2016, sau 5 năm làm thực tập sinh. Cô cùng các thành viên nhóm càn quét nhiều bảng xếp hạng, với các bản hit như How You Like That, Kill This Love, Shut Down.

Người đẹp có hơn 79 triệu fan trên Instagram, từng vào danh sách mỹ nhân đẹp nhất thế giới, là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Ngoài ra, cô đóng chính phim truyền hình Snowdrop, hợp tác tài tử Jung Hae In và phim Newtopia cùng Park Jung Min. Đầu năm ngoái, nghệ sĩ thông báo tổ chức fanmeet tour ở Hà Nội, khiến người hâm mộ xôn xao. Cô từng công khai hẹn hò diễn viên Ahn Bo Huyn nhưng sớm chia tay.

Cát Tiên (theo News1, Nate)