Diễn viên Nhật qua đời ở tuổi 24

Nhật BảnDiễn viên Mana Kinjo qua đời ở tuổi 24 sau gần một năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

Theo Orion, diễn viên mất từ hôm 1/12 nhưng đến ngày 5/12, sau khi cử hành xong tang lễ, đại diện công ty quản lý mới thông báo đến người hâm mộ. Họ viết trên Twitter: "Mana Kinjo đã rất nỗ lực để tiếp tục trở lại công việc nhưng điều đó không xảy ra. Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho cô ấy. Mana Kinjo vụng về nhưng rất chăm chỉ, nỗ lực làm việc. Chúng tôi hy vọng nơi thiên đường, cô ấy luôn nở nụ cười".

Mana Kinjo trong bài đăng cuối cùng hồi tháng 6 trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram mn75aa.

Đại diện công ty không đề cập cụ thể nguyên nhân cái chết của Mana Kinjo. Cuối năm 2019, cô thông báo ngừng hoạt động vì bệnh nặng, ảnh hưởng sức khỏe. Tin tức Mana Kinjo qua đời khiến người hâm mộ bàng hoàng. Bên dưới bài đăng cuối cùng hồi tháng 6 của diễn viên, khán giả bày tỏ thương tiếc và mong cô an nghỉ.

Mana Kinjo sinh năm 1996 ở Okinawa, ra mắt năm 2013 với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lấn sân diễn xuất với loạt tác phẩm Second Summer, Never See You Again, The Last Train Bound For Nagoya, Chiến đội Kị sỹ long Ryusoulger... Cô còn góp mặt trong nhiều MV ca nhạc.

Những khoảnh khắc của Mana Kinjo Mana Kinjo trong MV "Farewell Tears". Video: Youtube Avex.

Hiểu Nhân