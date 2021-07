Diễn viên Mỹ lộ vòng ba trên thảm đỏ

PhápDiễn viên Blanca Blanco hở vòng ba khi tung váy trên thảm đỏ Cannes hôm 7/7.

Cô là một trong số khách mời ở buổi công chiếu Everything Went Fine trong ngày thứ hai của Liên hoan phim Cannes lần thứ 74. Nữ diễn viên để ngực trần khi mặc đầm xuyên thấu, phần tà váy xẻ cao đến hông. Trong lúc tạo dáng trên thảm đỏ, người đẹp tung tà váy lên cao, để lộ vòng ba không nội y.

Blanca Blanco gặp sự cố trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: AFP.

Blanca Blanco sinh năm 1981 tại Watsonville, California, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2008. Cô ghi dấu qua hàng chục phim như Dark Reel, Six Children and One Grandfather, Mission Possible, Star Trek Equinox: The Night of Time... Từ năm 2008 đến nay, cô sống chung với người tình hơn 32 tuổi - diễn viên John Savage. Hôm khai mạc, cả hai tình tứ trên thảm đỏ ra mắt Annette. Blanco ghi điểm với đầm tím pastel trễ vai.

Cannes 2021 kéo dài từ ngày 6 đến 17/7, thu hút khoảng 28 nghìn khách tham dự. Ban tổ chức thực hiện nhiều biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, trong đó có xét nghiệm nước bọt cho những khách mời ngoài châu Âu, trước cảnh báo Pháp có thể phải đối mặt đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư do ảnh hưởng biến chủng Delta. Annette - chiếu mở màn - nhận tràng pháo tay dài sáu phút từ khán giả. Tác phẩm cũng là một trong 12 phim được mong chờ nhất sự kiện năm nay.

Thảm đỏ Cannes 2021 ngày đầu Thảm đỏ Cannes 2021 ngày khai mạc. Video: Reuters, Canal+, MF.

Họa Mi