Diễn viên 'Mắt biếc' đóng phim kinh dị về showbiz

Thảo Tâm - từng đóng cô giáo Hồng trong phim "Mắt biếc" - tham gia phim kinh dị về showbiz mang tên "Mặt nạ fanti".

Phim thuộc thể loại thriller (hồi hộp, gay cấn), xoay quanh một hotgirl mạng xã hội khao khát thành diễn viên nổi tiếng. Cuộc sống cô dần đen tối khi xuất hiện kẻ bí ẩn theo đuôi, rình rập. Ê-kíp cho biết nhân vật có tâm lý gai góc, nhiều mảng sáng - tối trong tính cách. Ngoài khai thác mặt tối của mạng xã hội và showbiz, tác phẩm còn lột tả áp lực của người trẻ muốn được gia đình, xã hội công nhận.

Diễn viên Thảo Tâm tái xuất trong phim mới - "Mặt nạ fanti". Ảnh: Lotte.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - nhà sản xuất - cho biết chọn Thảo Tâm vì cô thuộc thế hệ gen Z, nhóm khán giả sinh năm 1997 - 2012 phim hướng tới. Cô sinh năm 2000, khởi nghiệp làm MC nhờ ngoại hình sáng, giỏi tiếng Anh. Năm 2019, cô vào vai Hồng - đồng nghiệp thầm thương Ngạn (Trần Nghĩa) từ thời tiểu học đến khi trưởng thành trong phim Mắt biếc của Victor Vũ. Sau bộ phim, cô đóng một số MV, trong đó có Chờ ngày lời hứa nở hoa và Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở của Nguyên Hà.

Ngoài ra, phim tiếp tục chọn các diễn viên còn lại, dự kiến bấm máy vào cuối năm. Khác Tiệc trăng máu - phim anh sản xuất năm 2020, trong dự án mới, Nhật Linh chỉ chọn dàn cast gồm những gương mặt trẻ, chưa nhiều tên tuổi.

Trần Nghĩa, Thảo Tâm 'Mắt biếc' đóng MV Trần Nghĩa, Thảo Tâm đóng MV "Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở" (sáng tác: Rinnie Blue). Video: Nguyên Hà Official.

Mặt nạ fanti (ghép từ "fan" và "anti", chỉ các fan hâm mộ cực đoan) - là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Andy Nguyễn - biên kịch người Mỹ gốc Việt. Anh tốt nghiệp thạc sĩ điện ảnh ở Đại học Columbia, Mỹ. Năm 2012, anh nhận giải Imaginative Filmmaker’s Grand Jury Prize tại Sundance Film Festival. Năm 2015, anh sản xuất phim My first kiss and the people involved - hiện chiếu trên Amazon Prime. Cùng năm, anh về nước phát triển sự nghiệp. Hai tác phẩm Em là bà nội của anh (2015) và Người bất tử (2017) do anh phụ trách phần dựng.

Tam Kỳ