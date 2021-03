Thi thể diễn viên Lee Ji Eun, 50 tuổi, được phát hiện tại nhà riêng ở Seoul, Hàn Quốc tối 8/3.

Theo YNA, một người quen của Lee Ji Eun báo cảnh sát vì không liên lạc được với nữ diễn viên. Khi cảnh sát phá cửa vào nhà, bà đã qua đời. Lee Ji Eun sống một mình, con trai bà đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cơ quan chức năng bàn bạc với người thân của Lee Ji Eun về việc khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết.

Diễn viên Lee Ji Eun qua đời Lee Ji Eun thời hoạt động sôi nổi ở làng giải trí. Video: YNA.

Lee Ji Eun gia nhập làng giải trí năm 1994 với vai trò người mẫu. Năm 1995, bà đoạt danh hiệu Nữ diễn viên mới xuất sắc tại hai giải Rồng Xanh và Daejong Film Awards, với phim My Dear Geum Hong. Thập niên 1990, bà còn lưu dấu ấn qua các phim truyền hình Light of the Youth, Cảm xúc... Bà còn đóng vai phóng viên tạp chí thời trang trong phim Người mẫu, hợp tác Kim Nam Joo, Jang Dong Gun...

Lee Ji Eun đóng nhiều phim Hàn Quốc thập niên 1990. Ảnh: Sportschosun.

Năm 2000, Lee Ji Eun kết hôn cùng một doanh nhân, từ đó ngừng đóng phim, hiếm khi tham gia sự kiện. Bà kín tiếng đời tư, chưa từng tiết lộ ảnh chồng. Năm 2006, bà tái xuất với vai nhỏ trong phim truyền hình Hwang Jin Yi của đài KBS - phim cuối cùng trong sự nghiệp của nghệ sĩ.

Như Anh