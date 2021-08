Diễn viên Hollywood qua đời ở tuổi 20

Diễn viên Matthew Mindler của phim "Our Idiot Brother" được tìm thấy đã chết gần khuôn viên một đại học ở Pennsylvania hôm 28/8.

Theo People, bạn bè nhìn thấy Matthew Mindler lần cuối hôm 24/8. Sau hai ngày không thấy diễn viên trở về trường, lên lớp học, gia đình báo cảnh sát. Thi thể của anh được giám định pháp y, các cơ quan chức năng đang điều tra sự việc.

Daniel A. Wubah - chủ tịch Đại học Millersville - thông báo với các sinh viên: "Với nỗi đau nặng trĩu, tôi xin thông báo về cái chết của Matthew Mindler, đến từ Hellertown, Pennsylvania, sinh viên năm nhất tại Đại học Millersville. Chúng tôi ở bên gia đình, bạn bè của cậu ấy trong quãng thời gian khó khăn này".

Matthew Mindler khi đóng "Our Idiot Brother" 10 năm trước. Ảnh: AP

Matthew Mindler sinh năm 2001, nổi tiếng với vai River - cậu bé bị bố mẹ kiểm soát quá mức - trong Our Idiot Brother, chiếu rạp năm 2011. Diễn viên cũng tham gia series As the World Turns (2009), phim ngắn Frequency (2013), Solo (2015). Dự án cuối cùng của Matthew, phim truyền hình Chad: An American Boy, chiếu năm 2016.

Trailer phim 'Our Idiot Brother' Matthew Mindler trong trailer phim "Our Idiot Brother". Video: Youtube Hollywood Streams

Hà Thu