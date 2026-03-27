Diễn viên da màu đóng thầy Snape trong 'Harry Potter' gây bàn tán

Nhiều khán giả cho rằng ngoại hình diễn viên Paapa Essiedu - đóng giáo sư Snape trong series "Harry Potter" - quá khác biệt so với nguyên tác.

Nhân vật Snape - do Paapa Essiedu thủ vai - lần đầu xuất hiện trong teaser loạt phim, ra mắt hôm 25/3. Ông đứng trên hành lang tối, ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép. Ở cảnh khác, ông mặc đồ đen trước khung cảnh cánh rừng phủ tuyết. Dù góp mặt với thời lượng ngắn, tạo hình của Essiedu nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Teaser đầu tiên của 'Harry Potter' bản truyền hình Teaser bản truyền hình "Harry Potter", nhân vật của Paapa Essiedu xuất hiện từ phút 1:43. Video: HBO

Trên các nền tảng như Threads và Instagram, nhiều khán giả cho rằng việc lựa chọn một diễn viên da màu cho nhân vật Snape - vốn được mô tả là người da trắng trong nguyên tác và gắn liền tên tuổi của tài tử Alan Rickman - làm thay đổi hình dung về nhân vật. Phân cảnh của nhân vật trong đoạn giới thiệu chưa toát ra được sự lạnh lùng như bản điện ảnh.

Một số người dùng viết: "Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cách kể câu chuyện, nhất là các chi tiết liên quan đến quá khứ của Snape", "Trông anh ta chẳng đáng sợ chút nào", "Anh ấy quá trẻ so với nhân vật".

Trong truyện của J.K. Rowling, Snape có mái tóc đen dài, nhờn bóng, da xanh xao nhợt nhạt, mũi khoằm lớn và đôi mắt đen sâu thẳm, tạo cảm giác đáng sợ. Theo nhiều người hâm mộ, tạo hình của Paapa Essiedu không phù hợp với những đặc điểm nhân vật này.

Tuy nhiên, theo Hindustan Times, một bộ phận người xem ủng hộ lựa chọn của HBO, cho rằng cách tiếp cận khác có thể mang lại góc nhìn mới cho nhân vật. "Tôi tò mò về cách Essiedu thể hiện nội tâm phức tạp của Snape", một tài khoản bình luận trên mạng xã hội X.

Tạo hình diễn viên Paapa Essiedu trong vai giáo sư Snape series "Harry Potter" (trái) và Alan Rickman ở bản điện ảnh. Ảnh: HBO/Warner Bros.

Ở cuộc phỏng vấn với The Times hôm 21/3, Paapa Essiedu cho biết từ lúc có thông báo được chọn vào vai giáo sư Severus Snape trong loạt phim của HBO, anh phải đối mặt những lời lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc, trong đó có cả những lời đe dọa như "hãy bỏ vai hoặc sẽ bị giết".

Diễn viên nói những phản ứng này ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng đồng thời khiến anh quyết tâm thể hiện kỹ năng diễn xuất, truyền tải tinh thần nhân vật. "Không ai phải hứng chịu trích chỉ vì công việc của họ", anh cho biết.

Chủ đề tình yêu vượt qua thù hận và sự chấp nhận khác biệt của bộ truyện là lý do khiến anh gắn bó dự án. Anh hy vọng việc tham gia loạt phim có thể giúp những khán giả nhìn thấy bản thân họ trong thế giới phép thuật. " Hồi nhỏ, tôi thường tưởng tượng đang ở Hogwarts trên những chiếc chổi thần. "Nếu một đứa trẻ giống tôi có thể thấy mình hiện diện trong thế giới đó, điều đó rất ý nghĩa", diễn viên nói.

Paapa Essiedu, 36 tuổi, sinh tại London (Anh), có cha mẹ là người Ghana. Anh xuất thân từ sân khấu kịch, gia nhập Công ty Royal Shakespeare vào năm 2012. Diễn viên lấn sân truyền hình và điện ảnh vào năm 2016, góp mặt trong A Midsummer Night's Dream (2016), The Miniaturist (2017), Murder on the Orient Express (2017).

Essiedu có bước đột phá khi vào vai Kwame trong I May Destroy You (2020), được đề cử giải Primetime Emmy và giải thưởng Truyền hình của Viện Hàn lâm Anh. Gần đây, anh tham gia phim gián điệp của Netflix Black Doves, đóng cặp Saoirse Ronan trong The Outrun, ra mắt tại Liên hoan phim Sundance 2024. Sắp tới, anh xuất hiện trong phim kinh dị - hài The Scurry.

Trích đoạn của Paapa Essiedu trong vở 'Hamlet' Paapa Essiedu là diễn viên da đen đầu tiên đóng chính vở kịch "Hamlet" của Shakespeare. Video: RSC

Harry Potter bản truyền hình do HBO phát triển, dự kiến dài tám mùa, mỗi mùa tập trung vào một cuốn sách trong loạt truyện gốc. Theo đại diện HBO, loạt phim là bản chuyển thể trung thành với nguyên tác của J.K. Rowling, khám phá sâu thế giới phù thủy.

Giới chuyên môn đánh giá sau khi chọn diễn viên da màu Noma Dumezweni đóng vai Hermione trong vở kịch Harry Potter and the Cursed Child năm 2016, thương hiệu tiếp tục xây dựng thế giới phù thủy đa dạng về sắc tộc, cho ra mắt phim truyền hình về Harry Potter. Đây cũng là hướng đi mà thương hiệu giả tưởng nổi tiếng The Lord of the Rings thực hiện, chiếu trên nền tảng Amazon.

Cát Tiên (theo The Times, The Wrap)