Diễn viên Chiều Xuân: 'Tình yêu nghệ thuật gắn kết gia đình tôi'

- Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ của chị diễn ra thế nào?

- Trước rằm tháng giêng, gia đình tôi dành thời gian du xuân, đi lễ chùa hoặc về quê. Tết năm nay, con gái út Hồng Khanh thay bố mẹ lo việc trang trí nhà cửa, chọn cành đào. Con gái lớn Hồng Mi đã lập gia đình, làm mẹ. Các cháu ngoại quấn quýt bà.

Điều khiến tôi thấy vui nhất vẫn là những lúc cả gia đình quây quần đàn hát, tận hưởng cảm giác ấm cúng đầu năm. Trong nhà, anh Quân là đầu bếp chính, rất có khiếu nấu nướng và thường đảm nhiệm những bữa ăn thịnh soạn. Tôi chỉ đỡ anh những việc nhỏ và phụ trách nồi canh măng khô.

Tết khiến tôi nhớ ký ức lúc nhỏ. Khi ấy, gia đình tôi rất nghèo nhưng lúc nào cũng rộn ràng bởi bố tôi là người yêu văn nghệ, thích đàn hát. Ký ức mùa xuân trong tôi vì thế luôn gắn với những niềm vui giản dị. Tôi sinh vào mùng 5 Tết, được ông đặt cho cái tên Chiều Xuân.

Diễn viên Chiều Xuân hát 'Mộng chiều xuân' Diễn viên hát "Mộng chiều xuân" (tác giả Ngọc Bích), con gái Hồng Khanh đệm đàn. Video: Nhân vật cung cấp

- Chị làm thế nào để sắp xếp giữa thời gian dành cho phim ảnh và việc chăm sóc gia đình?

- Cả nhà tôi cùng làm nghệ thuật, giờ giấc thường xuyên xáo trộn. May mắn là gia đình luôn thấu hiểu. Khi một người bận rộn, những người còn lại sẽ san sẻ, và điều đó trở thành nếp quen giúp chúng tôi giữ được sự cân bằng. Khi Hồng Mi chưa lấy chồng, tôi thường xuyên để con và em ở nhà. Mi chững chạc, giỏi giang, biết chăm sóc và dìu dắt em.

Năm ngoái, khi Hồng Khanh đóng phim đầu tay Thế hệ kỳ tích, tôi hạn chế công việc riêng để đồng hành con. Ngược lại, những lúc tôi bận, Khanh quán xuyến việc nhà, chăm lo cho bố, từ nấu nướng đến sắp xếp sinh hoạt. Tôi luôn thẳng thắn chia sẻ với con khi cảm thấy áp lực, và con rất đồng cảm. Tôi khuyến khích các con tự lập từ nhỏ, đặc biệt là việc bếp núc. "Nếu muốn ăn ngon thì phải tự nấu, vì bố mẹ đều nhiều việc", tôi thường nói.

Diễn viên Chiều Xuân bên chồng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, dịp đầu xuân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Gần 40 năm chung sống với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, điều gì gắn kết hôn nhân của anh chị?

- Hôn nhân của tôi và anh Quân dựa trên yêu thương, cảm thông cho nhau. Tôi thấy điều quan trọng nhất là sự tôn trọng, bởi yêu mà thiếu tôn trọng rất dễ biến thành chiếm hữu, từ đó nảy sinh cãi vã hoặc những mâu thuẫn không đáng có. Ngoài ra, tôi ngưỡng mộ anh bởi vốn kiến thức sâu rộng, tính cách điềm đạm. Hàng ngày, chúng tôi trò chuyện về những vấn đề trong nghệ thuật, đưa ra quan điểm riêng. Hoặc khi anh dạy Hồng Khanh về âm nhạc, tôi nằm lắng nghe hai bố con, thấy lâng lâng, hạnh phúc. Tôi cảm thấy nghệ thuật như một sợi dây kết nối kỳ lạ, gắn kết các thành viên trong gia đình. Vì thế, cuộc sống của tôi và anh lãng mạn vô cùng.

Giai đoạn sóng gió nhất là khi tôi bước vào tuổi ngoài 40, cảm thấy cơ thể yếu đi, tâm lý thay đổi. Tôi dễ nổi nóng, hay tranh cãi với chồng. Anh không trách mắng, phàn nàn. Thấy vợ kêu ca, anh ân cần hỏi han, chăm sóc. Thế nhưng tôi dở chứng được vài hôm là anh lại bận, phải đi công tác rồi (cười). Đó cũng là cái may mắn bởi nếu hai ông bà ở cạnh nhau mà bà vợ cứ rền rĩ mãi thì ông chồng cũng chán. Nhờ con cái nhắc nhở, tôi nhận ra mình có phần sai và học cách buông bỏ áp lực, tìm lại sự cân bằng.

Giờ tôi giữ tinh thần, sức khỏe tốt nhờ duy trì lối sống lành mạnh. Buổi sáng, tôi thường tập yoga, đi bộ, buổi chiều tập hát, múa. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế rất tốn sức, nhất là khi tuổi không còn trẻ.

Diễn viên Chiều Xuân ở tuổi 59. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Ở tuổi U60, chị hướng đến những vai diễn thế nào?

- Những năm gần đây, tôi may mắn được tham gia nhiều dự án điện ảnh. Dù phần lớn là vai phụ, xuất hiện ngắn, mỗi vai đều là thử thách với tôi. Có những nhân vật khiến tôi lo lắng và căng thẳng thật sự, như bà điên trong Kẻ ăn hồn hay bà Ngọc "não cá vàng" trong Lật mặt 8. Với vai mẹ của Tiên Dung trong Huyền tình Dạ Trạch, khó khăn lớn nhất là chúng tôi không có tư liệu hay hình mẫu cụ thể để tham khảo. Chưa kể mỗi ngày quay, tôi phải ngồi hàng năm, sáu tiếng để hóa trang.

Nhận nhiều dự án đồng nghĩa với việc tôi phải hy sinh một số sở thích cá nhân như đi chụp ảnh hay cà phê bạn bè. Khi bắt tay vào vai diễn mới, tôi luôn đặt tính kỷ luật lên hàng đầu, tập trung tối đa, chăm chút từng chi tiết để diễn xuất tự nhiên và trọn vẹn.

Khi con gái bước vào con đường nghệ thuật, tôi thường nhắc nhở: "Hãy luôn lắng nghe chính mình. Nếu cảm thấy trường đoạn chưa tràn đầy cảm xúc, điều đó chứng tỏ mọi thứ chưa thực sự ổn". Với tôi, nâng niu cảm xúc bản thân là nền tảng để mỗi vai diễn trở nên sống động.

Nghệ sĩ Chiều Xuân sinh năm 1967, là con gái đạo diễn sân khấu Đức Đọc. Chị đóng phim sớm, nổi tiếng với vai Thuận phim Mẹ chồng tôi (đạo diễn Khải Hưng), Na phim Người yêu đi lấy chồng, Ngân Hà phim Hà Nội 12 ngày đêm, Hương phim Hàng xóm, Mai phim Tình biển. Trên sân khấu, chị ghi dấu với vai Bến của vở Ni cô Đàm Vân, cô gái bán hoa Crevette trong Ả cave nhà hàng Maxim. Diễn viên kết hôn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân năm 1987.

Hà Thu