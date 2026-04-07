Diễn trò tránh ôtô, thanh niên đi xe máy gây tai nạn

Quảng NinhThanh niên vặn mình đánh lái sang làn ngược chiều để tránh ôtô đang quay đầu, nhưng lại gây tai nạn cho xe máy khác, hôm 5/4 tại Quang Trung.

Tình huống giao thông: Chiếc ôtô đang quay đầu xe giữa đường, nam thanh niên đi xe máy thay vì giảm tốc dừng lại chờ thì lại nghiêng người đánh võng sang làn đường ngược chiều để đi tiếp. Lúc này một xe máy khác ở hướng ngược chiều đi tới bị bất ngờ nên hai xe máy đâm mạnh vào nhau. Đâm ngã nam thanh niên, chiếc xe máy lộn vòng đè lên người đi đường còn lại. May mắn cả hai người đi xe máy đều có thể đứng dậy sau va chạm.

Lấn làn tránh ôtô quay đầu, nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Khi thấy ôtô đang quay đầu, chiếm diện tích lớn trên đường thay vì tìm cách lách qua, người đi xe máy cần giảm tốc độ từ xa. Đặc biệt, không lấn làn ngược chiều và đánh lái gấp sang làn ngược chiều như nam thanh niên trong video. Hành vi này gây bất ngờ cho xe đối diện. Xe đi ngược chiều thường không có thời gian phản ứng khi một phương tiện bất ngờ xuất hiện từ sau đuôi ôtô. Chiếc xe đang quay đầu che khuất tầm nhìn của cả hai xe máy đi ngược chiều nhau.

Khi phanh, cần bóp cả phanh trước và phanh sau để giảm tốc độ mà không làm xe bị trượt. Luôn duy trì khoảng cách đủ lớn với xe phía trước để có đủ thời gian và không gian xử lý khi họ dừng đột ngột hoặc chuyển hướng.

Nguyên Vũ