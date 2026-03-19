Điện thoại gập Oppo Find N6 ra mắt Việt Nam

Mẫu flagship Find N6 của Oppo tiên phong với ‘nếp gấp vô hình’, tích hợp AI Magic Pen nâng hiệu suất làm việc, ra mắt hôm 18/3.

Oppo Việt Nam chính thức ra mắt mẫu điện thoại gập cao cấp Find N6 với bản lề uốn cong hợp kim titan thế hệ thứ 2, ứng dụng công nghệ in 3D trong điều kiện lỏng. Theo hãng, công nghệ in 3D này sẽ phủ các giọt polymer nhạy sáng vào khu vực cần thiết, mỗi lớp được cố định bằng tia UV.

Thiết kế điện thoại gập Oppo Find N6. Ảnh: Oppo

"Qua quy trình xử lý nhiều bước nhằm tối ưu cấu trúc bản lề, sai lệch độ cao của bản lề được giảm còn 0,05 mm, so với mức 0,2 mm phổ biến trong ngành", đại diện hãng nói, thêm rằng yếu tố này giúp màn hình gập đạt độ phẳng tốt hơn, mang đến trải nghiệm hiển thị ổn định cho người dùng. "Công nghệ phục hồi nếp gấp giúp phục hồi gần 100%, chống biến dạng đến 338% cho màn hình".

Oppo trích dẫn thử nghiệm của TÜV Rheinland, Find N6 giảm hình thành nếp gấp đến 82% so với thế hệ trước, đạt chứng nhận Minimized Crease duy trì độ phẳng sau 600.000 lần gập và Reliable Folding, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định sau 1 triệu chu kỳ gập mở.

Find N6 có màn hình ngoài 6,62 inch, bao quanh bởi viền đối xứng mỏng 1,4 mm. Khi mở ra, thiết bị có màn hình trong 8,12 inch. Hai màn hình này có độ sáng tối đa 1.800 nit. Khi thiếu sáng, màn hình hỗ trợ độ sáng tối thiểu 1 nit cùng công nghệ điều chỉnh PWM tần số 2.160 Hz. Máy có hai tùy chọn màu sắc gồm Titan (tông màu trầm cổ điển) và Cam rực rỡ, có một số chi tiết vàng thật, tích hợp trong vỏ bản lề làm từ hợp kim titan. Máy có chứng nhận kháng bụi và nước IP56, IP58 và IP59.

Độ mỏng của mẫu điện thoại gập. Ảnh: Oppo

Thiết bị có tính năng Thao tác Đa tác vụ, tận dụng không gian hiển thị lớn của màn hình để hỗ trợ xử lý nhiều tác vụ cùng lúc, giúp người dùng có thể mở và dùng đến 4 ứng dụng trên một màn hình. Find N6 vận hành trên nền tảng ColorOS 16 tối ưu cho điện thoại gập. Điểm nổi bật là tích hợp sâu với bút cảm ứng AI Magic Pen với 4.096 mức độ cảm ứng lực.

Thiết bị cũng hỗ trợ O+ Connect truyền dữ liệu với máy tính Mac hoặc Windows, người dùng có thể truyền tệp, trình chiếu màn hình hoặc điều khiển thiết bị từ xa, góp phần mở rộng khả năng làm việc trên nhiều thiết bị.

Find N6 trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp viên pin silicon-carbon dung lượng 6.000 mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh SuperVOOC 80 W có dây và không dây AirVOOC 50 W. Camera của Find N6 đến từ Hasselblad 200 MP, kèm góc siêu rộng 50 MP, khả năng thu ánh sáng tăng 50% so với hệ hệ trước. Camera tele tiềm vọng 50 MP hỗ trợ zoom quang học 3x và chụp tele siêu cận. Máy tích hợp camera tái tạo màu từng giới thiệu trên Find X9 series.

Hình ảnh được chụp từ Oppo Find N6. Ảnh: Oppo

Trải nghiệm nhiếp ảnh được nâng cấp với các tính năng đồng phát triển cùng Hasselblad. Chế độ Chân dung mang đến hiệu ứng bokeh tự nhiên. Chế độ Chất lượng cao cho phép tùy chỉnh thủ công, màu sắc được hiệu chỉnh tiệm cận dòng máy Hasselblad X2D. Chế độ Hasselblad Xpan cổ điển cho phép người dùng chụp ảnh góc rộng phong cách điện ảnh, tỷ lệ khung hình 65:24.

Cả ba camera sau của Find N6 hỗ trợ quay video 4K 60 FPS Dolby Vision, trong khi cảm biến chính 200 MP có thể quay 4K 120 FPS Dolby Vision. Thiết bị cũng hỗ trợ quay video định dạng Log, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình hậu kỳ, xử lý màu sắc.

Oppo Find N6 mở bán từ 20h ngày 18/3 đến hết ngày 26/3, đi kèm bộ quà tặng trị giá 15 triệu đồng. Máy dự kiến giao từ ngày 27/3 và áp dụng chương trình ưu đãi mở bán đến 30/4. Máy có một phiên bản Find N6 16GB + 512 GB, giá bán lẻ 64,99 triệu đồng.

(Nguồn: Oppo)