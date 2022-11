Diễn tập ngăn chặn máy bay xâm nhập sân bay Buôn Ma Thuột

Đăk LăkỦy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tổ chức diễn tập tình huống khẩn nguy như máy bay xâm nhập, bạo loạn, bắt cóc con tin tại Buôn Ma Thuột.

Sáng 25/11, hơn 3.000 người cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị từ lực lượng hàng không, cảnh sát đặc nhiệm, phòng chống khủng bố, an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cảnh sát cơ động kỵ binh, công an, quân đội địa phương đã tham gia diễn tập.

Tình huống giả định đầu tiên là đối phương tấn công Đài Kiểm soát không lưu bằng thiết bị điện tử, đưa mã độc làm tê liệt hệ thống máy tính đài không lưu khiến rối loạn hệ thống, máy bay không thể đáp xuống sân bay Buôn Mê Thuột. Các đơn vị không lưu khu vực miền Trung đã phối hợp, đưa cán bộ kỹ thuật xử lý rà soát hệ thống để chiếm lại quyền kiểm soát hệ thống không lưu.

Tiếp theo là tình huống đối phương liên tiếp đưa nhiều máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ xâm nhập vào vùng cấm bay của Buôn Mê Thuột. Lực lượng không quân đã phát hiện và gây nổ trực tiếp một máy bay không người lái.

Cảnh sát cơ động tham gia diễn tập sáng 25/11 tại sân bay Buôn Ma Thuột. Ảnh: Anh Duy

Tình huống giả định thứ ba là nhiều người dân mang gậy tẩm xăng tràn vào sân bay gây rối, tạo đám cháy và chống lực lượng chức năng. Cảnh sát cơ động đã đưa vòi rồng phun nước, chó nghiệp vụ giải tỏa đám đông, bắt giữ người quá khích.

Sau khi đám đông được giải tỏa, tình huống tiếp theo là một số kẻ quá khích trà trộn vào đám đông trong sân bay bắt cóc con tin, cài thuốc nổ và gây cháy một số khu vực để chiếm quyền điều hành sân bay.

Cảnh sát đã đột kích theo nhiều hướng vào nơi giam giữ con tin để khống chế toàn bộ kẻ bắt bóc. Sau đó, đơn vị rà soát bom tìm được khối thuốc nổ trong sân bay song thuốc nổ được cài giờ đã gây cháy. Đơn vị chữa cháy đã dập tắt đám cháy, cứu các nhân viên thoát nạn.

Diễn tập chữa cháy, sơ tán người dân. Ảnh: Anh Duy

Theo Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, các tình huống giả định sát với thực tiễn, đánh giá đúng thách thức vấn đề an ninh mà các quốc gia, trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt.

Cuộc diễn tập giúp nâng cao khả năng phối hợp, điều phối các lực lượng đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại sân bay; hoàn thiện phương án tác chiến, rèn luyện kỹ năng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ; kiểm tra phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình huống.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập rút kinh nghiệm quá trình tập luyện để bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý tình huống. Trên cơ sở đó cần thường xuyên luyện tập, hoàn thiện kỹ năng chỉ huy, điều hành tác chiến để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra.

Các lực lượng cũng cần bổ sung trang thiết bị, vũ khí cần thiết để phòng chống phá rối an ninh trật tự, tấn công công trình của hàng không dân dụng bằng thiết bị điện tử, tàu bay không người lái và công tác cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh an ninh hàng không trong tình hình mới.

Nhiều lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Anh Duy

Diễn tập khẩn nguy được được tổ chức 4 năm một lần nhằm tăng cường kiểm tra công tác phối hợp và năng lực ứng phó của các lực lượng với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không; hoàn thiện phương án đối phó với hành vi này.

Đoàn Loan