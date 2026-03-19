Diện quần ngủ dạo phố theo phong cách nhà giàu

Theo W, quần ngủ lụa đang là một trong những món đồ xuất hiện nhiều trong các bộ sưu tập, được người dùng yêu thích. Thiết kế bằng satin đắp ren được cho là lý tưởng với những ngày cuối tuần thảnh thơi dạo phố.
Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu với những đợt nắng nóng kéo dài gần đây ở khắp thế giới là nguyên nhân góp phần đẩy thiết kế thành mốt hot. Mẫu quần thoáng mát, được gợi ý kết hợp với túi xách, giày dép hàng hiệu, tạo thành bộ cánh dạo phố theo phong cách giàu có và khác lạ.
Một cô gái theo đuổi phong cách mới với quần lụa trắng, áo dệt kim, túi Dior và giày Chanel.
Quần shorts màu kem phối crop top, dép Hermes và túi Saint Laurent vài nghìn USD.
Túi Hermes giúp bộ trang phục lấy cảm hứng từ đồ ngủ trở nên sang hơn.
Theo Instyle, mốt này được giới nhà giàu yêu thích vì đem lại sự thoải mái
Giá mỗi chiếc quần ngủ dao động từ 50 đến 500 USD tùy thương hiệu. Trong đó, những thiết kế đắp ren có giá cao hơn và được mua sắm nhiều hơn.
Một cô gái phối quần ren cùng sweatshirt và túi Chanel, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và phóng khoáng.
Vogue dự đoán xu hướng này kéo dài suốt năm do mẫu quần có thể áp dụng cho ngày lạnh. Từ cuối năm ngoái, một số người đã lăng xê kiểu quần này khi phối cùng áo len, áo khoác da.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest