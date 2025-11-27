Diện mạo nhà ga hình cánh sen sân bay Long Thành

Gói thầu nhà ga với thiết kế điểm nhấn là cánh hoa sen đã thành hình sau khi hoàn thành lợp mái.

Dự án gồm nhà ga trung tâm và 3 cánh, thiết kế với hướng đi và đến tách biệt. Công trình gồm một trệt, 3 lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45 m, tổng diện tích sàn khoảng 376.000 m2.