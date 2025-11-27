Diện mạo nhà ga hình cánh sen sân bay Long Thành

Mặt bên ngoài nhà ga cũng lắp kính được khoảng 80%. Theo nhà thầu, diện tích kính phủ bề mặt nhà ga khoảng 70.000 m2.
Mặt bên ngoài nhà ga cũng lắp kính được khoảng 80%. Theo nhà thầu, diện tích kính phủ bề mặt nhà ga khoảng 70.000 m2.
Xe cẩu lắp đặt cầu ống lồng, với hai cần cẩu 140 tấn phục vụ nâng hạ. Hàng trăm công nhân thi công khung, lợp mái, ốp kính các ống lồng còn lại. Theo thiết kế, sân bay Long Thành sẽ có 32 cầu ống lồng.
Xe cẩu lắp đặt cầu ống lồng, với hai cần cẩu 140 tấn phục vụ nâng hạ. Hàng trăm công nhân thi công khung, lợp mái, ốp kính các ống lồng còn lại. Theo thiết kế, sân bay Long Thành sẽ có 32 cầu ống lồng.
Bên trong nhà ga, ba tầng đang đồng loạt thi công lợp trần, lát nền, phòng chức năng, băng chuyền... ACV cho biết việc hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị và vận hành đồng bộ sẽ được chạy thử trước khoảng 6 tháng, rút ngắn so với hợp đồng.
Nhà ga được thiết kế tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ số với AI, bãi đỗ xe thông minh, thu phí không dừng, 64 quầy tự làm thủ tục và check-in sinh trắc học.
Bên trong nhà ga, ba tầng đang đồng loạt thi công lợp trần, lát nền, phòng chức năng, băng chuyền... ACV cho biết việc hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị và vận hành đồng bộ sẽ được chạy thử trước khoảng 6 tháng, rút ngắn so với hợp đồng.
Nhà ga được thiết kế tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ số với AI, bãi đỗ xe thông minh, thu phí không dừng, 64 quầy tự làm thủ tục và check-in sinh trắc học.
Máy soi chiếu hành lý được lắp ráp bên trong nhà ga.
Chủ đầu tư cho biết khu an ninh có 12 làn kiểm tra tự động nhận diện khuôn mặt, kèm hệ thống soi chiếu và dò chất nổ hiện đại, rút ngắn thời gian kiểm tra. Khu xuất nhập cảnh trang bị làn tự động, màn hình 3D, robot hỗ trợ và hệ thống xử lý hành lý mới, giảm nhầm lẫn.
Máy soi chiếu hành lý được lắp ráp bên trong nhà ga.
Chủ đầu tư cho biết khu an ninh có 12 làn kiểm tra tự động nhận diện khuôn mặt, kèm hệ thống soi chiếu và dò chất nổ hiện đại, rút ngắn thời gian kiểm tra. Khu xuất nhập cảnh trang bị làn tự động, màn hình 3D, robot hỗ trợ và hệ thống xử lý hành lý mới, giảm nhầm lẫn.
Đường cất hạ cánh đầu tiên đã hoàn thiện xây dựng, lắp thiết bị, bay hiệu chuẩn và đủ điều kiện khai thác. Đường băng thứ hai dự kiến cơ bản hoàn thành phần xây lắp trước 19/12.
Giai đoạn 1 sân bay Long Thành rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản trước 19/12 và khai thác thương mại giữa năm 2026.
Đường cất hạ cánh đầu tiên đã hoàn thiện xây dựng, lắp thiết bị, bay hiệu chuẩn và đủ điều kiện khai thác. Đường băng thứ hai dự kiến cơ bản hoàn thành phần xây lắp trước 19/12.
Giai đoạn 1 sân bay Long Thành rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản trước 19/12 và khai thác thương mại giữa năm 2026.
Phối cảnh sân bay Long Thành khi hoàn thành. Ảnh: ACV
Phối cảnh sân bay Long Thành khi hoàn thành. Ảnh: ACV
Vị trí sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối TP HCM. Đồ họa: Hoàng Thanh
Vị trí sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối TP HCM. Đồ họa: Hoàng Thanh
Quỳnh Trần - Phước Tuấn