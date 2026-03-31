Thứ ba, 31/3/2026, 06:04 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Ý tưởng dùng xuồng không người lái mở eo biển Hormuz | Đề xuất nâng Vành đai 3 TP HCM lên 8 làn xe
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận Huân chương Quân công hạng nhất; Việt Nam hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon...
- 00:11 Ukraine nêu ý tưởng dùng xuồng không người lái để mở cửa eo biển Hormuz
- 01:12 Tây Ban Nha từ chối hỗ trợ Mỹ, căng thẳng quanh xung đột Iran leo thang
- 01:58 Đề xuất nâng Vành đai 3 TP HCM lên 8 làn xe, vốn 65.000 tỷ đồng
- 03:05 TP HCM yêu cầu hạn chế cắt điện giờ cao điểm nắng nóng
- 03:53 Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận Huân chương Quân công hạng nhất
- 04:32 Công ty bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch đặt mục tiêu năm nay lãi kỷ lục
- 05:29 Cựu Cục trưởng Môi trường Hoàng Văn Thức bị bắt
- 06:31 VN-Index giảm hơn 10 điểm, lực cầu cuối phiên “đỡ giá”
- 07:28 MB sẽ trả cổ tức năm 2025 tổng tỷ lệ 25%
- 08:27 Việt Nam hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon