Điểm tin 6h: Xác định đối thủ của Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á | Thủ hiến Greenland: Chúng tôi chọn Đan Mạch, không chọn Mỹ

Khối ngoại quay đầu bán ròng khi VN-Index lập đỉnh lịch sử, dồn tiền mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng; Liên Hợp Quốc lo ngại về biểu tình ở Iran;...