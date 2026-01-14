Thứ tư, 14/1/2026, 06:40 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Xác định đối thủ của Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á | Thủ hiến Greenland: Chúng tôi chọn Đan Mạch, không chọn Mỹ
Khối ngoại quay đầu bán ròng khi VN-Index lập đỉnh lịch sử, dồn tiền mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng; Liên Hợp Quốc lo ngại về biểu tình ở Iran;...
- 00:13 Xác định đối thủ của Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á
- 01:33 Khối ngoại quay đầu bán ròng khi VN-Index lập đỉnh lịch sử, dồn tiền mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng
- 02:28 Quảng Ninh nghiên cứu chuyển đổi cảng Cái Lân thành cảng du lịch
- 03:20 Thị trường tiền số ngày 13/1: Bitcoin quay lại đường đua lớn
- 04:16 Thủ hiến Greenland: Chúng tôi chọn Đan Mạch, không chọn Mỹ
- 05:10 Đồng rial rơi tự do, lạm phát trên 40% đẩy Iran vào khủng hoảng
- 06:01 Liên Hợp Quốc lo ngại về biểu tình ở Iran
- 06:51 Khủng hoảng bất động sản Thái Lan: Suy thoái kéo dài, loạt doanh nghiệp bên bờ “công ty ma”
- 07:39 Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ khởi đầu năm sôi động kỷ lục
- 08:32 Apple vượt Samsung, lần đầu dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu sau 14 năm
- 09:35 Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị đề nghị án tử hình
- 10:33 Hàn Quốc sắp dỡ bỏ lệnh cấm doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử