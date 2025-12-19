Điểm tin
Điểm tin 6h: Việt Nam giành HC vàng SEA Games | Liên đoàn bóng đá châu Á xin lỗi tuyển nữ Việt Nam
Thứ sáu, 19/12/2025, 06:17 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Việt Nam giành HC vàng SEA Games | Liên đoàn bóng đá châu Á xin lỗi tuyển nữ Việt Nam

Nhiều địa phương nâng trợ cấp hưu trí cho người trên 75 tuổi; Hôm nay khởi công, khánh thành 234 công trình...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Việt Nam giành HC vàng SEA Games | Liên đoàn bóng đá châu Á xin lỗi tuyển nữ Việt Nam