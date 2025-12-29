Thứ hai, 29/12/2025, 06:02 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Việt Nam đối mặt nguy cơ dân số ngừng tăng sau năm 2060 | Carlsen đoạt danh hiệu thế giới thứ 21
Thị trường căn hộ Hà Nội hạ nhiệt rõ nét trong tháng 11/2025; Thêm công an, bộ đội, lao động thời vụ bị khấu trừ lương nếu không nộp phạt hành chính...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Thị trường căn hộ Hà Nội hạ nhiệt rõ nét trong tháng 11/2025
- 01:03 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành bảng giá đất mới, áp dụng từ ngày 1/1/2026
- 01:59 Thành phố Hồ Chí Minh: Nguồn cung khí nén thiên nhiên cho xe buýt đầu năm 2026 cơ bản ổn định
- 02:46 Giá bạc tăng tới 169 phần trăm trong một năm, điều gì đang diễn ra?
- 03:44 Việt Nam khép lại năm du lịch kỷ lục
- 04:36 Việt Nam đối mặt nguy cơ dân số ngừng tăng sau năm 2060
- 06:12 Thêm công an, bộ đội, lao động thời vụ bị khấu trừ lương nếu không nộp phạt hành chính
- 07:53 Carlsen đoạt danh hiệu thế giới thứ 21
- 09:02 Goldman Sachs: Vàng thế giới có thể lên 4.900 USD vào cuối 2026
- 10:26 Hệ thống tài chính Nga đối mặt rủi ro khủng hoảng?
- 11:15 Đức đối mặt nguy cơ khủng hoảng thất nghiệp