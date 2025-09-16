Thứ ba, 16/9/2025, 06:14 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Vàng hạ nhiệt chênh lệch, bạc duy trì ở mức cao | Đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh ngay kỳ tính thuế 2025
TP HCM chi 150 tỷ mỗi năm để người cao tuổi sống khỏe hơn; Mỹ đạt thỏa thuận với Trung Quốc về TikTok...
- 00:12 Vàng hạ nhiệt chênh lệch, bạc duy trì ở mức cao
- 01:24 Đối tác của Apple, Huawei tăng vốn đầu tư tại Bắc Ninh
- 02:19 Thanh khoản chung cư phía Nam phục hồi
- 03:25 Việt Nam - Nga tăng cường hợp tác hải quân
- 04:04 Hải Phòng gấp rút giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công khu công nghiệp 4.000 tỷ
- 04:50 Vingroup – Thế Giới Di Động bắt tay triển khai hơn 2.000 trạm sạc, điểm đổi pin VinFast
- 05:46 Đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh ngay kỳ tính thuế 2025
- 06:42 TP HCM chi 150 tỷ mỗi năm để người cao tuổi sống khỏe hơn
- 07:30 Mỹ đạt thỏa thuận với Trung Quốc về TikTok
