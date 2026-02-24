Thứ ba, 24/2/2026, 06:17 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Truy vết vật thể bay uy hiếp an toàn cảng hàng không Đà Nẵng | Nhiều đại gia địa ốc thắng lớn
Việt Nam ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing trị giá 8,1 tỷ đô la Mỹ; Chứng khoán châu Á tăng mạnh bất chấp tuyên bố nâng thuế của ông Trump...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Việt Nam ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing trị giá 8,1 tỷ đô la Mỹ
- 01:16 Truy vết vật thể bay uy hiếp an toàn cảng hàng không Đà Nẵng
- 02:08 Nhiều đại gia địa ốc thắng lớn
- 03:05 Vàng miếng SJC bật tăng mạnh sau kỳ nghỉ, có nơi thêm 5–6 triệu đồng/lượng
- 03:57 Bitcoin lao dốc về sát 60.000 USD, tâm lý thị trường chuyển sang “cực kỳ sợ hãi”
- 04:48 Chứng khoán châu Á tăng mạnh bất chấp tuyên bố nâng thuế của ông Trump