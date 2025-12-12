Điểm tin 6h: TP HCM xây hai cầu đi bộ kết nối công viên bến Bạch Đằng | Tập đoàn Nga cam kết hợp tác xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Cà Mau xây dựng vùng nuôi cua biển 50.000 ha phục vụ xuất khẩu; Campuchia, Thái Lan có thể đang đàm phán về mở lại cửa khẩu...