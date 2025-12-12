Thứ sáu, 12/12/2025, 06:24 (GMT+7)
Điểm tin 6h: TP HCM xây hai cầu đi bộ kết nối công viên bến Bạch Đằng | Tập đoàn Nga cam kết hợp tác xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
Cà Mau xây dựng vùng nuôi cua biển 50.000 ha phục vụ xuất khẩu; Campuchia, Thái Lan có thể đang đàm phán về mở lại cửa khẩu...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 TP HCM xây hai cầu đi bộ kết nối công viên bến Bạch Đằng
- 01:07 Cà Mau xây dựng vùng nuôi cua biển 50.000 ha phục vụ xuất khẩu
- 02:04 Tập đoàn Nga cam kết hợp tác xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
- 02:57 Quốc hội mở đường cho TP.HCM thí điểm khu thương mại tự do đầu tiên
- 03:55 Ví điện tử tăng tốc đổi mới để giữ chân người dùng
- 04:52 Campuchia, Thái Lan có thể đang đàm phán về mở lại cửa khẩu